В России стало меньше убийств, но резко выросло число киберпреступлений

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22 января 2021, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

МВД России опубликовало статистику за 2020 год. Согласно данным ведомства, в стране стало меньше убийств, но больше киберпреступлений.

Общее число нарушений Уголовного кодекса в России выросло всего на 1%. При этом существенно сократилось количество насильственных преступлений, но правонарушений с применением информационно-телекоммуникационных технологий зафиксировано на 73,4% больше.

«Количество граждан, погибших от преступных посягательств, сократилось на 5,2%. Число лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью, - на 6,9%», - уточняет официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным МВД, число разбойных нападений сократилось на 21,7%. Квартирных краж стало меньше на 22,6%, случаев хищений транспорта - на 27,1%. Число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 9,1%.

Интересно, что в год, когда россиянам пришлось закрыться на карантин, вопреки прогнозам, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 2,5%, а в состоянии наркотического - на 14,7%. Преступлений в семейно-бытовой сфере зафиксировано почти на 10% меньше, чем годом ранее.

Но есть в отчете ведомства и шокирующая цифра: число правонарушений в сфере информационных технологий увеличилось на 73,4%. В основном эти нарушения происходили с помощью интернета и мобильной связи.

На фоне пандемии и самоизоляции самыми популярными схемами интернет-мошенничества стали обман по телефону, создание поддельных сайтов банков, финансовых компаний и онлайн-магазинов, а также интернет-рассылки, обещающие крупное денежное поступление. Цель преступников - хищение денег, данных банковских карт или персональных данных, которые потом злоумышленники могут продать.

Эксперты советуют в случае подозрительного звонка не обсуждать с неизвестными конфиденциальную информацию (коды, пароли), прервать общение и по мере необходимости самостоятельно связаться с банком или иной организацией, от имени которой был совершен вызов.

Заместитель руководителя Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев рассказал об одной из самых опасных схем 2020 года, получившей название «Мамонт», или «Курьер». Аферисты создали сотни клонов сервисов курьерской доставки и привлекали на эти страницы пользователей через материалы на двух популярных площадках бесплатных объявлений.

«Используются «лоты-приманки» - объявления о продаже по намеренно заниженным ценам товаров, рассчитанных на разные целевые аудитории. Это фотоаппараты, игровые приставки, ноутбуки, смартфоны, бензопилы, звуковые системы для автомобилей, швейные машинки, коллекционные вещи, товары для рыбалки, спортивное питание и другие. Покупатель, заинтересовавшись выгодным предложением, связывается с «продавцом» во внутреннем чате сервиса. «Продавец» предлагает продолжить обсуждение покупки и доставки товара в одном из популярных мессенджеров — якобы для удобства клиента. На самом деле мошенник умышленно уводит покупателя на стороннюю площадку, чтобы служба безопасности сервиса не могла его отследить и помешать сделке, - сообщает эксперт. - Уже там жулик запрашивает номер телефона и анкетные данные якобы для оформления доставки, затем присылает ссылку на сайт-клон. На фейковой странице заказа уже заполнена вся информация о покупателе, полученная мошенником на предыдущих этапах переписки. От жертвы требуется лишь подтвердить корректность этих данных и ввести данные своей банковской карты. Таким образом, покупатель теряет и деньги, и данные карты, при этом оставаясь без товара. Средний чек одной такой «покупки», по данным GIB, колеблется от 15 тыс. до 30 тыс. рублей».

«Специалисты нашего фонда также подтверждают тенденцию значительного роста числа мошенничеств, особенно телефонных и в интернете, - рассказал Матвей Гончаров, директор Фонда поддержки пострадавших от преступлений. - Особую тревогу вызывает рост обращений из-за незаконного оформления кредитов на граждан, персональные данные которых попадают в руки мошенников. Пока представители банков не видят в этом проблемы, так как с технической точки зрения злоумышленники для входа в личный кабинет используют пароли, полученные от самих пострадавших. Этой же позиции придерживаются и суды, несмотря на тот факт, что Гражданский кодекс прямо говорит, что сделка, совершенная под влиянием заблуждения, признается ничтожной».

Доктор юридических наук Иван Соловьев отмечает, что снижение числа насильственных преступлений против личности обусловлено дальнейшим внедрением систем видеонаблюдения и выявления лиц, находящихся в розыске. Помимо этого, пандемия коронавируса уменьшила количество людей, пребывающих в общественных местах, что также сократило возможности для применения насилия. Поэтому основной заработок мошенников переместился в интернет.