В Челябинске требуют убрать памятник «глубоко беременной» Терешковой

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22 января 2021, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

У воронежской Аленки, которую в сети прозвали «Русской смертью», появятся товарищи по несчастью – бурное внимание общественности привлекла скульптурная группа в челябинском парке имени Терешковой.

Автор изобразил первую женщину-космонавта сидящей в кресле, со шлемом на коленях. Только вот шлем смотрится как… живот сильно беременной женщины, оттого и окрестили памятник «Беременной Терешковой».

«Издалека замысел гениального автора очевиден: женщина вернулась из космоса тяжело беременной... Гормональный разгул ожесточил черты ее некогда женственного лица, сковал члены, озлобил взгляд. Жесты стали непроизвольными и пугающими. Она вроде как кого-то зовет присесть рядом, но лицо ее говорит об обратном: "Не влезай! Убьет! Хорошо, что фигуре не одиноко, напротив нее два монстрика, символизирующие Белку и Стрелку, а может и веселых крокодилов, вылезающих из тины», - написала известный фотограф Екатерина Рождественская.

Особое внимание местных занимает стоимость произведения искусств — вся композиция обошлась городскому бюджету в 27 миллионов рублей, но ничего, кроме когнитивного диссонанса работа скульптора Леонида Лапача не вызывает.

По словам депутата Елены Вахтиной, памятник ставила компания, к изящным искусствам не имеющая отношения, и прежде занимавшаяся капремонтом. Другой народный избранник, Марсель Хазиев, считает, что скульптуру нужно заменить на что-то более человеческое, а то жители и так шутят, что у них «тетя Валя как в фильме «Чужие» вернулась из космоса глубоко беременной».