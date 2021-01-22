Онлайн сервисы: чтобы молодость знала, чтобы старость могла

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2021, 14:50 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Прошедший 2020 год дал толчок популяризации цифровых технологий – сегодня это уже очевидность. И если предыдущие годы можно назвать тестовым периодом, когда мы робко пробовали версии нового цифрового мира, то за прошедший год произошло мощное переформатирование этого дивного мира. Ковидные ограничения ускорили процесс перехода большинства повседневных действий в онлайн формат.

Не толпитесь у входа

Сегодня пенсионеры по-прежнему могут получать свою пенсию наличными деньгами, но с каждым месяцем все больше тех, кто свой выбор делает в пользу банковской карты. Режим самоизоляции, который ввели весной этого года для жителей Волгоградской области старше 65 лет, показал многим пожилым людям насколько удобно, когда деньги приходят в электронном формате. Это может быть карта любого банка, единственное условие - с 1 января 2021 года все пенсии и социальные выплаты поступают только на пластик платёжной системы «МИР».

Но если получать электронные деньги и расплачиваться ими в магазине уже стало привычным, то пользоваться онлайн сервисами в решении других финансовых вопросов большинство пожилых людей пока ещё тормозят. И некоторые пенсионеры по-прежнему идут в банк или на почту, когда приходит время оплаты за ЖКХ, несмотря на то, что 21 век предлагает много альтернативных возможностей. Хотя, как в рекламном ролике про бабулю, успевшую онлайн сгонять в пенсионный фонд, а внук за это время не успел даже поцеловаться, так и платить коммуналку через приложение в смартфоне или личный кабинет веб-версии в компьютере так же быстро, удобно и безопасно. Надо только не бояться научиться нажимать нужные кнопки и освоить этот процесс.

Оплатить услуги ЖКХ, мобильный телефон, кредиты, штрафы, пошлины. Приобрести страховой полис – от защиты дома до ОСАГО. Практически любой денежный перевод можно сделать из мобильного приложения смартфона: между своими счетами, клиенту такого же банка, клиенту другого банка и даже за границу!

Чтобы обменять валюту или открыть вклад тоже не обязательно идти в банк с наличными. Нужно лишь следовать инструкциям онлайн-приложения. Словом, не стоит толпиться у офиса банка. Теперь все можно сделать, не выходя из дома. А учиться новому никогда не поздно и всегда полезно! Сегодняшний переформатированный мир требует осваивать цифровую грамотность.

На все случаи жизни

Если для значительной части пожилых электронные платежи и онлайн сервисы – это приоткрытая дверь, в которую часто зайти боязно, то молодые врываются в эту дверь смело, осваивая день за днем всё новые и новые услуги. И непонятно что происходят сначала, а что потом: или разработчики идут за спросом, или предложения предвосхищает запросы.

Консалтинговое агентство для создания и развития лучших диджитал-продуктов и сервисов в сфере банковского обслуживания Markswebb регулярно проводит оценку банковских мобильных приложений. Эксперты подтверждают, что в разных номинациях хорошие показатели здесь у Альфа-Банка, Тинькофф Банка, Ак Барс Банка, Банка Открытие, СберБанка. Авторы исследования отметили, чтоза последний год банки повысили удобство существующих возможностей в мобильном приложении. СберБанк в данной номинации улучшил свой прошлогодний результат сразу на 12 позиций. Эксперты отметили, что он единственный автоматизирует управление сбережениями и расходами, а так же активно внедряет сторонние сервисы.

- Приложение СберБанк Онлайн позволяет быть в курсе событий и проводить операции с ПИФами, пенсионными продуктами и индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Или открыть брокерский счет и ИИС для самостоятельного инвестирования, - сообщили в пресс-службе СберБанка в Волгограде. – Помимо классических продуктов, предлагается цифровая карта, которая вообще не имеет физического носителя. При этом с ней можно делать всё то же, что и с обычной, даже расплачиваться на кассах, если смартфон поддерживает NFC. Такую карту невозможно потерять, платить за обслуживание тоже не придется, и она отвечает одному из современных трендов - забота об окружающей среде и экологии. В сентябре 2020 года выпущена карту с динамической тарификацией, которая сама подстраивается под клиента. Это новая карта банка на все случаи жизни. Чем активнее клиент ею пользуется, тем больше преимуществ она дает.

Дистанционно, без посещения банка можно получить самые разные выписки и справки. Не только выписки ЖКХ, но и сведения о состоянии счета для подачи декларации, справку для отчетов в налоговые органы и иные контролирующие организации, выписку из расчетного счета для бухгалтерии предприятии и другие.

- Функционал мобильного приложения СберБанк Онлайн постоянно расширяется. У пользователей появилась возможность подписаться на получение электронных квитанций за услуги ЖКХ на свой e-mail, оформить посылку через сервис СберЛогистика, приобрести полис ИСЖ, - пояснил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. - Наши клиенты получили доступ еще к одному удобному инструменту, позволяющему вести свою персональную бухгалтерию, оптимизируя семейный бюджет.

С глазу на глаз

В мобильном приложении доступны сервисы управления личными финансами. Статистика говорит о том, что их популярность растёт. Если в 2020 году ими в СберБанк Онлайн пользовались в среднем 14 миллионов клиентов ежемесячно, то в декабре эта цифра достигла 17 миллионов.

На сегодня доступны шесть сервисов.

«Анализ финансов». Он показывает клиентам аналитику по расходам и зачислениям по картам, а также рассчитывает прогноз на следующий месяц. «Ваш бюджет» позволяет взять расходы под контроль и начать откладывать. «Цели» помогут накопить на путешествие, обучение, крупную покупку или отложить средства в конверт. «Копилка» автоматизирует процесс накопления. «Всего средств» даёт возможность оценить свой капитал, посмотреть историю, как он был сформирован, и открыть новый продукт. «Витрина инвестиций» позволяет покупать различные инвестиционные продукты онлайн.

Уже в первом полугодии 2021 года специалисты обещают давать клиентам индивидуальные инвестиционные рекомендации, исходя из их инвестиционного профиля.

Полетели!

Сегодняшние банки перестали быть просто финансовыми учреждениями. Так, Сбер позиционирует себя как вселенную сервисов для жизни человека и бизнеса, помощником по жизни, сам называя это экосистемой: «Чтобы оставаться близким и полезным, недостаточно реагировать только на уже существующие потребности человека. Мы хотим приходить туда, где возникают новые. Чтобы неочевидное сегодня стало повседневной привычкой завтра». Онлайн можно организовать доставку продуктов и товаров. Получать новости, консультации специалистов в самых различных областях и другую информацию. Доступны услуги телемедицины, выбор и покупка авто. Онлайн посещение театра, кинотеатра и выставки. Даже можно обзавестись облачным хранилищем. Практически целая виртуальная страна Сбер, которая позволяет существовать, не выходя из дома.

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