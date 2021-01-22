Краснодарский врач напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности

В ближайшие выходные, 23 и 24 января, в Краснодарском крае в общем и в Краснодаре в частности ожидается потепление. В связи с этим горожане, вероятно, отправятся гулять, однако забывать о мерах предосторожности в период пандемии коронавируса не стоит, — поделился заместитель главного инфекциониста Кубани Игорь Люлин.
По словам врача, в ближайшее время среди граждан может устояться отношение к COVID-19, как к обычному вирусу. Но в этих условиях необходимо помнить, что угроза заражения всё ещё существует. Инфекция, как заметил Люлин, передаётся от человека к человеку, и чем больше людей собираются в одном месте, тем выше риски.
Инфекционист также отметил, что ограничение в виде 15% заполняемости открывающихся культурных учреждений обосновано, но всё же забывать о мерах предосторожности нельзя. Кроме того, в Краснодарском крае до сих пор действует режим повышенной готовности, а значит остаются обязательными соблюдение социальной дистанции и ношение масок.
Игорь Люлин уточнил, что запущенная недавно вакцинация может стать важным средством контроля ситуации. "Именно появление вакцины от любого инфекционного заболевания является важнейшим этапом ее искоренения и контроля", — подытожил врач.
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