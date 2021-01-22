Барщевский: Создание угрозы массового заболевания людей уголовно наказуемо

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22 января 2021, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ, заслуженный юрист России Михаил Барщевский напомнил, что за организацию массовых мероприятий, создающих угрозу распространения коронавирусной инфекции, грозит уголовная ответственность.

«Хотел бы напомнить, что у нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них», - заявил известный юрист.

Согласно ст. 236 УК РФ, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, можно сесть в тюрьму на срок до двух лет, в случае смерти человека по неосторожности дают от трех до пяти лет, в случае смерти двух или более лиц по неосторожности - от пяти до семи лет.

Михаил Барщевский при этом уточнил, что те, кто хочет принять участие в массовых акциях, могут выйти на балкон. А на улицу – не стоит.

«Я мог бы посоветовать организаторам таких митингов, чтобы люди выходили на балконы. Потому что если они будут выходить не на балконы, а на улицы, то они нарушат тем самым мартовский указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса», - сказал Барщевский.

Напомним, в соцсетях и некоторых СМИ россиян призывают 23 января выходить на несанкционированные митинги по всей стране. Полиция обещает пресекать нарушения общественного порядка.