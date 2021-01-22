Качество школьного питания: чем кормят наших детей

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22 января 2021, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Алексей Старостин, член рабочей группы Общественной палаты РФ по контрафакту, рассказал журналисту Андрею Караулову о плачевной ситуации, связанной с качеством питания в российских школах и детских садах.

«В принципе, это невозможно назвать питанием. Дело в том, что коммерческие организации, которые поставляют продукцию в школы - так называемые поставщики питания - используют все возможные лазейки для того, чтобы поставить туда либо фальсификат, либо какой-то в принципе некачественный продукт», - заявил Старостин.

Он рассказал о результатах экспертиз, проведенных в Буйнакске. По его словам, после проверки качества продуктов, поставляемых в детские учреждения города, в них были обнаружены антибиотик тетрациклин, гидроксиметронидазол (антимикробное средство, обладающее канцерогенными свойствами), а в сливочном масле нашли пальмовое, содержание которого в десятки раз превышает норму.

«Ситуация весьма плачевная, не побоюсь этого слова, близкая к уничтожению нации», - отметил общественник.

Старостин рассказал, что в октябре 2020 года в Махачкале отравилось порядка 40-50 детей. По его словам, в ходе выяснения причин отравления, у работников столовой были взяты анализы, которые показали наличие у них глистов.

«К сожалению, в столовых присутствуют люди, которые абсолютно некомпетентны и с точки зрения приема продукции, и с точки зрения ее проверки на качество. В школьные столовые поставляется огромное количество фальсификата. Роспотребнадзор, к сожалению, не справляется с теми обязанностями, которые на него возложены, и очень часто на столы детей попадает, мягко говоря, некачественная продукция», - отметил эксперт.

По его словам, только за несколько месяцев прошлого года произошли массовые отравления детей во многих российских городах:

22 июля – в детском саду №22 в Ярославле,

5 октября – в одной из школ города Мончегорск,

9 октября – в Махачкале,

12 октября – в селе Зейдулино (Первомайский район, Алтайский край),

12 ноября – в школе №422 в Санкт-Петербурге,

13 ноября – в школе №20 города Дзержинск (Нижегородская область),

14 ноября – в одной из школ Калининграда.

Старостин отмечает, что по факту отравления детей в Дагестане было написано письмо на имя уже бывшего главы республики Владимира Васильева, но реакции от властей общественники тогда так и не дождались, и никаких изменений не произошло - качество питания не улучшилось.

«Любой коммерсант хочет заработать деньги. Он делает закупку хорошего масла, относит в аккредитованную лабораторию, получает сертификат соответствия и под эту декларацию начинает поставлять фальсификат. О детях никто не думает», - подчеркнул эксперт.