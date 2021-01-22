В хабаровских ТЦ раздадут «блокадный» хлеб

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22 января 2021, 14:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Очередная акция по раздаче буханок хлеба, похожих на те, которые выдавались жителям блокадного Ленинграда, пройдет в Хабаровске. Мероприятие приурочено к 77-й годовщине снятия блокады.

В Хабаровске к этому дню испекут около тысячи буханок, вес одной составит 125 г. Именно такие получали жители блокадной северной столицы. Состав также максимально приблизят к историческому.

Таким образом, считают организаторы акции, хабаровчане смогут почтить память жертв блокады. Кроме того, организаторы уверены, что, раздав эти буханки посетителям торговых центров, они смогут «привить любовь к Отечеству и его истории».

Задача запланирована на 30 января, когда на протяжении двух часов в ТЦ «Большая медведица» и «Макси молл».