В Хабаровском крае смягчат карантин

22 января 2021, 14:40[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В Хабаровском крае принято решение о послаблениях карантинных ограничений. Теперь в регионе учреждения культуры и спорта могут быть заполнены не на треть, а наполовину. Юношеский турнир по хоккею с шайбой среди команд ДФО будет проведен по плану.
По сообщению врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, ежедневно в регионе заболевает ковидом порядка 300 человек. Но это не стало препятствием для смягчения ограничений, поскольку, указал Дегтярев, выздоравливает больше.
Ранее в крае сократили число купелей на Крещение. Власти субъекта РФ планировали поначалу окунания запретить, но после решили переложить ответственность на местных глав. Поэтому в 2021 мест для традиционных праздничных купаний не 40, как в 2020-м, а 14.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.