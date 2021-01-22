В Хабаровском крае смягчат карантин

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22 января 2021, 14:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае принято решение о послаблениях карантинных ограничений. Теперь в регионе учреждения культуры и спорта могут быть заполнены не на треть, а наполовину. Юношеский турнир по хоккею с шайбой среди команд ДФО будет проведен по плану.

По сообщению врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, ежедневно в регионе заболевает ковидом порядка 300 человек. Но это не стало препятствием для смягчения ограничений, поскольку, указал Дегтярев, выздоравливает больше.

Ранее в крае сократили число купелей на Крещение. Власти субъекта РФ планировали поначалу окунания запретить, но после решили переложить ответственность на местных глав. Поэтому в 2021 мест для традиционных праздничных купаний не 40, как в 2020-м, а 14.