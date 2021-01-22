МЧС предупредило московских пешеходов и водителей о тумане и гололедице
22 января 2021, 12:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: АГН "Москва"
В Москве в пятницу, 22 января, возможен туман с ухудшением видимости 300-800 метров и на дорогах гололедица. Московские спасатели призывают пешеходов при передвижении в тумане обозначить себя светоотражающими элементами на одежде и переходить проезжую часть строго по пешеходным переходам.
Автомобилистам рекомендуется снижать скорость на дорогах и двигаться осторожно. Минтранс Подмосковья также призвал водителей личных машин из-за тумана пересесть на общественный транспорт. По прогнозам туман будет в активной фазе до 21:00 пятницы, 22 января. На дорогах местами возможна гололедица.
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