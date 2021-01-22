В Челябинске провели акцию против магазинных накруток на продукты

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22 января 2021, 12:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

Общественное движение «ЗА ПРАВДУ» провело в Челябинске акцию против повышения цен крупными торговыми сетями. Активисты движения собрались у магазина «Лента», находящегося в ТК «Горки», и выступили против подорожания продуктов.

Точка зрения активистов такова: несмотря на предложение президента России Владимира Путина прекратить рост цен на самые необходимые товары, ценники продолжают увеличиваться. Далеко не все популярные у россиян продукты попали в список, который ограничивает их предельную стоимость. При этом накрутка ритейлеров на товары доходит до 100%. Это обогащает владельцев сетей, но разоряет покупателей, а также ухудшает положение производителей. Особенно это бьет по людям старшей возрастной категории. Поэтому во время акции представители движения «ЗА ПРАВДУ» раздавали листовки, в которых изложили свои предложения, также они общались с покупателями и сотрудниками магазина. Помимо этого было записано видео, в котором они обратились к руководству «Ленты».

Общественное движение «ЗА ПРАВДУ» в своих выступлениях делает упор на необходимость государственного контроля стратегических областей экономики. Для этого, с их точки зрения, необходима «мягкая национализация».