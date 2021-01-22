Количество ДТП на железнодорожных переездах ПривЖД снизилось на 40%

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22 января 2021, 11:55 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

В 2020 году на полигоне Приволжской железной дороги произошло 9 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Это на 6 случаев или 40% меньше, чем годом ранее. Виновниками большинства столкновений становились водители, нарушившие правила дорожного движения.

Как и годом ранее, в 2020 году в Волгоградском регионе ПривЖД зафиксировано 4 ДТП на железнодорожных переездах.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий в Волгоградской области проводится мониторинг состояния, а капитальный ремонт железнодорожных переездов. В 2020 году ремонтные работы были проведены на переездах, расположенных на станциях Суровикино, Ельшанка, Котлубань и Качалино. В ходе работ была произведена замена автоматических устройств заграждения переезда (УЗП), препятствующих несанкционированному выезду автотранспорта на железнодорожные пути, а также обновлено асфальтовое покрытие.

Волгоградские железнодорожники организуют регулярные профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями. В 2020 году в них приняли участие более 10,8 тыс. человек. В ходе мероприятий было роздано свыше 20,6 тыс. информационных памяток, более 4,5 тыс. водителей подписали гарантийные обязательства о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов. Кроме того, было установлено 104 информационных стенда, призывающих к бдительности при пересечении переездов.