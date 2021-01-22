В Англии вводятся штрафы за участие в домашних вечеринках во время локдауна

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22 января 2021, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На территории Англии вводятся штрафы в размере 800 фунтов стерлингов (около 80 тысяч рублей) за участие в домашних вечеринках во время локдауна. Об этом сообщила глава британского МВД Прити Пател.

"Со следующей недели мы вводим штраф в размере 800 фунтов для тех, кто принимает участие в домашних вечеринках. Это сумма будет удваиваться при каждом следующем нарушении, пока не достигнет максимального уровня – 6 400 фунтов", – заявила глава МВД Великобритании Прити Пател.

При этом для тех, кто будет причастен к организации вечеринок на более чем 30 человек, продолжит действовать штраф в 10 тысяч фунтов.

По ее словам, безответственное поведение таких людей создает угрозу не только здоровью участников, но и граждан страны в целом, в том числе сотрудников полиции, которые приезжают на место, чтобы остановить проведение мероприятия.

Напомним, что в Великобритании в последние недели растет число новых случаев коронавируса. В среду, 20 января, страна установила новый антирекорд по количеству смертей за всю пандемию - 1 820 человек. В четверг, 21 января, скончались 1 290 заболевших.