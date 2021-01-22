Главный судебный пристав Волгоградской области уволен, но не разжалован

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22 января 2021, 11:12 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Главный судебный пристав Волгоградской области, выступающий фигурантом уголовного дела о крупной взятке, уволен со службы, но окончательно не разжалован. Ему ещё полагается единовременное пособие.

Срочный контракт в подполковником внутренней службы Владимиром Евстигнеевым, руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов прекращен 22 января 2021 года. Из приказа, подписанного директором Федеральной службы судебных приставов, ясно, что основанием для увольнения послужила инициатива сотрудника и личный рапорт 39-летнего Владимира Евстигнеева.

В приказе так же определено, что выслуга подполковника Евстигнеева в календарном исчислении составляет 16 лет 9 месяцев 16 дней, а в льготном – 19 лет 2 месяца 16 дней. Льготная период и послужил основанием для выплаты единовременного пособия, которое теперь уже экс-пристав должен будет получить при увольнении.

18 января следователи волгоградского СУ СК предъявили Евстигнееву обвинение по уголовному делу о получении взятки с использованием должностных полномочий. Следствие считает, что главному приставу приглянулась элитная иномарка, выставленная торги. Он намеревался её купить по выгодной цене, но через главу территориального Росимущества Юрия Ефимова плату требовал внести от одного из коммерсантов. До 11 марта 2021 года экс-руководитель приставов находится под домашним арестом. По суду ему запрещено выходить за пределы дома с 22:00 до 06:00, находиться ближе 30 метров от здания УФССП России по Волгоградской области, общаться с обвиняемым и свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать телефон и интернет, за исключением вызова скорой помощи, правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб.

В должности главного судебного пристава Волгоградской области Евстигнеев прослужил чуть менее двух лет – с 4 февраля 2019 года. До этого он возглавлял республиканское ФССП России в Калмыкии.