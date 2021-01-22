На Сахалин будут пускать с сертификатом о прививке от коронавируса COVID-19

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22 января 2021, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sakhalin.gov.ru

sakhalin.gov.ru

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 22 января подписал указ о смягчении антиковидных ограничений. В регион смогут приезжать гости региона, если у них будет сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Лимаренко разрешил выйти из самоизоляции на работу сахалинцам в возрасте старше 65 лет, а также тем, кто имеет серьезные хронические заболевания. Вернуться в офис также смогут и сотрудники предприятий, которые трудятся удаленно.

При этом "всем им предлагается в добровольном порядке пройти вакцинацию от COVID-19".

Прививка от ковида - дело добровольное. Жители Сахалина вправе не прививаться и оставаться по-прежнему на самоизоляции.

Для подтверждения вакцинации предлагается использовать электронные сертификаты, получить документ можно будет на портале Госуслуг. Пожилым людям распечатать документ помогут сотрудники МФЦ в библиотеках. Сертификат - документ федерального уровня, который носит информационный характер.

На сайте правительства региона сообщается, что сертификат вместе с цифровым пропуском смогут предъявлять приезжающие в Сахалинскую область гости региона. Для этих целей по-прежнему можно будет использовать и результаты лабораторных исследований на COVID-19, предъявляя их вместе с пропуском.

Прививка для сахалинцев и курильчан бесплатная.