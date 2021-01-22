Мэр города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил об отмене карнавала в Бразилии в 2021 году

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22 января 2021, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил об отказе от проведения традиционного в Бразилии карнавала в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро планировалось провести будущим летом в июле. Эдуарду Паес признался, что карнавал - это его страсть, которую он не скрывает. "... и я осознаю экономическую важность этого культурного мероприятия для Рио. Но сейчас мне кажется безумным, что мы сможем организовать карнавал в июле", - написал мэр в Твиттере.

Карнавал был отменен и в 2020 году. Тогда руководство Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро, являющейся организатором праздника, заявило, что мероприятие, традиционно отмечаемое в феврале перед началом католического Великого поста, переносится на более поздний срок.

Бразилия находится в тройке стран мира, где больше всего зараженных коронавирусом.