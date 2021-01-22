40 тыс. несчастных случаев в год проиходит на детских площадках
22 января 2021, 10:33[ «Аргументы Недели» ]
Общественная палата России совместно с НП "ЖКХ Контроль" открыла горячую линию о состоянии детских площадок. По мнению организаторов проекта "Детские площадки - территория безопасности", десятки тысяч детских площадок в России не отвечают современным требованиям безопасности. По печальной статистике, около 40 тыс. несчастных случаев на них происходит ежегодно. Некоторые заканчиваются гибелью детей.
На травмоопасные детские площадки можно пожаловаться по телефону +7 (495) 221-83-63. Вскоре появится номер для бесплатных звонков. Можно также оставить запись на сайте Общественной палаты
Жалобы рассмотрят активисты, а затем создадут электронную карту проблемных площадок, чтобы обратить взоры коммунальщиков. Предполагается, что до конца года проблема будет решена на всей территории России.
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