40 тыс. несчастных случаев в год проиходит на детских площадках

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2021, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Общественная палата России совместно с НП "ЖКХ Контроль" открыла горячую линию о состоянии детских площадок. По мнению организаторов проекта "Детские площадки - территория безопасности", десятки тысяч детских площадок в России не отвечают современным требованиям безопасности. По печальной статистике, около 40 тыс. несчастных случаев на них происходит ежегодно. Некоторые заканчиваются гибелью детей.



На травмоопасные детские площадки можно пожаловаться по телефону +7 (495) 221-83-63. Вскоре появится номер для бесплатных звонков. Можно также оставить запись на сайте Общественной палаты

Жалобы рассмотрят активисты, а затем создадут электронную карту проблемных площадок, чтобы обратить взоры коммунальщиков. Предполагается, что до конца года проблема будет решена на всей территории России.



