Наталья Сергунина рассказала о программе ВДНХ в честь покорителей космоса

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22 января 2021, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ВДНХ готовит на 2021 год программу по случаю юбилеев знаковых событий в истории отечественной космонавтики. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

«На ВДНХ 2021 год посвятят юбилеям главных космических достижений страны: среди них 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют». Тематические мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики, ВДНХ будет проводить в течение всего года. Открывают программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс», - сказала Наталья Сергунина.

В пресс-службе ВДНХ отметили, что, как только будет возможно, горожанам представят и очные форматы мероприятий.

«Сейчас мы приглашаем присоединиться к лекциям, видеоэкскурсиям, спектаклям на интернет-ресурсах ВДНХ. А как только павильоны вновь откроют двери для гостей, программа юбилейного года дополнится новыми экскурсиями, выставками, кинопоказами, живыми концертами и встречами с космонавтами», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, центр «Космонавтика и авиация» запустил на своих страницах в социальных сетях еженедельный видеоблог #СмотриКосмос. В коротких роликах экскурсоводы рассказывают об экспонатах и связанных с ними космических разработках. В феврале появится аналогичная рубрика для детей.

ВДНХ — уникальное общественное пространство более чем с 80-летней историей. Сегодня выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, а ее общая площадь превышает 325 гектаров.