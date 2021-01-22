Операторы связи попросили компенсировать затраты на слежку за зараженными коронавирусом

Операторы связи обратились к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с просьбой выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или находящимися с ними в контакте.
Письмо министру от Анны Серебряниковой, главы объединяющей основных операторов связи рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика», отправлено 21 декабря 2020 года.
В начале декабря Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи возобновить с 5 декабря выгрузку геоданных в информационную систему ведомства. Ведомство планирует перезапустить систему в пяти регионах — Республике Бурятия, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях.
Эксперты оценивают расходы операторов связи в десятки миллионов рублей. Ранее сотовые компании не получали денег за передачу информации о зараженных ковидом.