Операторы связи попросили компенсировать затраты на слежку за зараженными коронавирусом

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22 января 2021, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixabay.com

Операторы связи обратились к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с просьбой выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или находящимися с ними в контакте.

Письмо министру от Анны Серебряниковой, главы объединяющей основных операторов связи рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика», отправлено 21 декабря 2020 года.

В начале декабря Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи возобновить с 5 декабря выгрузку геоданных в информационную систему ведомства. Ведомство планирует перезапустить систему в пяти регионах — Республике Бурятия, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях.

Эксперты оценивают расходы операторов связи в десятки миллионов рублей. Ранее сотовые компании не получали денег за передачу информации о зараженных ковидом.