Экологические проблемы региона не ограничиваются перевозом мусора из Раменок московских в подмосковные

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22 января 2021, 09:47 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Жители Раменского района Подмосковья возмущены размещением вблизи от места их прошивания новых мусорных полигонов, об этом пишет «Новая газета». Сюда вывозятся строительные и бытовые отходы из московских Раменок, где производится зачистка и подготовка территории для возведения будущей научно-технологической долины МГУ. Это надежная информация, поскольку она получена от столичных властей. Проблема размещения московского мусора в Подмосковье освещается профильными организациями и прессой уже давно. Негативная реакция жителей подмосковных Раменок и их требования «остановить поток мусоровозов и закрыть нелегальную свалку» можно назвать эхом подобных же протестов, звучащих в других районах столичной области. Но этим экологические проблемы региона не ограничиваются.

«Мусорные» протесты жителей Подмосковья проходят с угрожающей частотой. Людей крайне беспокоит соседство с их домами мусорных полигонов. Места таких свалок известны, это хранилища ТКО: Аннино, Кучино, Ядрово, Сычево, Левобережный, Дмитровский, Кулаковский, Часцы, Малинки и не только. Ситуация усугубляется наличием несанкционированных свалок и полигонов вблизи населенных пунктов Дорохово, Тучково, Щелканово, Макеиха, Ядрово, Храброво, Петрищево, Кубинка и других, а также сбросами в водные объекты сточных вод промышленными предприятиями и службами ЖКХ. Объем свалочных масс уже достигает значительных величин (местами их толща превышает 60 м), они аккумулируют отходы различного генезиса и относящихся ко всем классам опасности по токсичности.



ЗЛОСЧАСТНЫЕ РАМЕНКИ

Московский район Раменки отметился не только потоком мусора, которым заваливают одноименный район Подмосковья. Напоминаем, что ныне пустующую территорию, расположенную за научной библиотекой МГУ площадью 50 га, некогда занимал большой гаражный кооператив, которому злой народный язык дал наименование «Шанхай». Здесь, по плану, возведут инновационный университетский научно-технологический центр «Воробьевы горы». Ныне кустарные строения этого кооператива снесены и ведется зачистка его территории от мусора, который вывозится в район деревни Чулково.

Примерно в полутора километрах на северо-запад от этого места, на крутом берегу реки Раменка, по адресу улица Винницкая дом 27 А, размещен водосточный коллектор. Это инженерное сооружение построено добротно, капитально. Но, вот беда – оно расположено на оползневом склоне. Движение грунтов в направлении русла реки здесь активное. Наблюдаются оползневые ступени, промоины, нависание оползневой бровки над склоном. Насыпные грунты плывут, резко меняется крутизна склона. Из-за этого происходит деформация коллекторных труб, вероятность их прорыва велика. Если разрушение инженерных систем коллектора произойдет, огромный объем фекальных масс разольется на открытой поверхности, район Раменки станет очагом крупного экологического бедствия. Интересно, как и куда будут вывозить эти фекальные массы? Наблюдение за этим объектом ведет «Мосэкоманиторинг». Никаких противооползневых мероприятий в данном месте не проводится несмотря на то, что о проблеме стало известно еще в 2016 году.

ПОДМОСКОВНЫЕ СВАЛКИ

Вернемся к проблеме деревни Чулково, которая находится всего в 25 км от Москвы. По информации «Новой газеты», рядом с ней в 2017 предприятие «Грунт Эко» построило «завод по переработке органических отходов в компост при помощи климатических камер завод занимает максимум один гектар, а забором огорожено 200». Предполагается, что эта территория используется как мусорный полигон, а заводик существует лишь для отвода глаз. Автор статьи, размещенной в «Новой газете» сообщает, что в ближайших населенных пунктах превышение предельно допустимых норм токсичных материалов составляет: «в Михайловской слободе - аммиака в 6 раз, а сероводорода - в 31; в Еганово, помимо прочего, в 110 раз был превышен фенол и замечен метилмеркаптан». В той же статье указано, что «на участках рядом с «Грунт Эко» и на бывших землях РГОКа, по официальной версии, «Вива Транс» занимается рекультивацией песчаного карьера с применением обезвоженного осадка сточных вод, у компании есть лицензия на работу с отходами до 2-го класса опасности (к ним относятся фенол, сероводород, барий, хлороформ и другие)». В том же карьере, другая организация - «Аметист», рекультивирует нарушенные сельхозземли с помощью грунтов и таковых с примесью строительных фракций. По словам местных жителей на эти площадки свозятся не только строительные отходы, но и твердые бытовые. На протестное собрание местных жителей прибыл замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов, пообещал мониторить экологическую обстановку вокруг свалок.

Ранее газета «Аргументы недели» писала о нерачительном размещении мусорных полигонов в Подмосковье, ссылаясь на данные, которые приведены в исследованиях Института водных проблем РАН. Например, на территории отработанного песчаного карьера в районе поселка Тучково отходы мусоросжигательного завода размещаются открытым способом. Возникла реальная опасность загрязнения токсичными элементами водоносного горизонта, используемого для водоснабжения этого населенного пункта. Планируется организация свалки на границе Московской и Владимирской областей, вблизи поселка Филипповское, в районе питания Клязминско-Шеринского месторождения пресных подземных вод, что вызовет интенсивные перетоки загрязнений в водоносные горизонты, эксплуатируемые в месторождении. Мусорный полигон создадут практически на водоразделе, а расстояние от него до ближайших рек и населенных пунктов менее 1 км. Совершенно очевидно, где после обильных осадков и таяния снега стоки из этого полигона окажутся. Уже сейчас проблемой стала площадка временного накопления отходов около деревни Щелканово в Рузском районе Московской области, на месте отработанных песчаных карьеров. Здесь, помимо сильных неприятных запахов, наполняющих воздух, также происходит катастрофическое загрязнение водоносных слоев. То же самое наблюдается в районе Подольско-Мячковского водоносного горизонта, отравляемого полигонами в Щербинке и Кулаково.

ЧИСТЫЙ НОГИНСКИЙ РАЙОН

Было бы не справедливо забыть о крупнейшей свалке близ Тимохово в Ногинском районе Московской области. Вишенкой на вершине торта можно назвать именно этот мусорный полигон. Тем более, что на границе Ногинского района можно увидеть табличку с надписью: «Вы въезжаете в экологически чистый Ногинский район». Самое грустное то, что вокруг Тимоховского полигона возникают новые тайные свалки и места сжигания мусора. Активист общественного контроля МЖКХ Московской области Денис Комаров подготовил интересный видеоматериал о неофициальной помойке, организованной неизвестно кем в Богородском городском округе близ населенного пункта Аксено-Бутырское, все того же «экологически чистого» Ногинского района. Он дал координаты этого мусорника: 55.795558 с.ш.; 38.310845 в.д., до Москвы чуть более 30 км. Жители, рядом расположенного города Электросталь, жалуются на страшную вонь, которую приносит ветер с данной стихийной (а может и не стихийной) помойки.

Денис исследовав ее, отметил, что, судя по строениям, это территория какой-то воинской части. Он увидел и снял на камеру, как там сжигают открытым способом пластиковые тюки, наполненные промышленным мусором; автомобильную резину и отходы строительных материалов. На видео запечатлены бетонные бункеры, в которых также утилизируется мусор. За этими строениями есть небольшое озеро, источающее дикую вонь. Рядом с помойкой протекает речка, впадающая в Клязьму. Способом скрытого наблюдения удалось установить, что сюда на огромных автомобилях свозят мусор черт знает откуда, даже из Омска и Воронежа. По свидетельству Комарова лес вокруг этого места вымирает, ближайшие к помойке деревья стоят обугленные. Более того, устроители данного незаконного полигона расширяют его площадь.

Официальный мониторинг этого места не ведется, исследований содержания загрязняющих и токсичных веществ в местных почвах, водах и в воздухе не было. Активисты пытались поймать за руку тех, кто привозит суда мусор и сжигает его под открытым небом. Но этого сделать не удалось. Чудесным образом мусорщики ускользают от преследователей.