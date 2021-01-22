Южноуральцы смогут пройти тест на ковид в торговых центрах

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22 января 2021, 08:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

Министерство здравоохранения Челябинской области сообщило, что все желающие сделать тест на коронавирус на этих выходных могут воспользоваться торговыми центрами. В них медики будут проводить ПЦР-тесты, с большой эффективностью выявляющие наличие вируса в организме.

В Челябинске 23 и 24 январе этим займутся бригады медработников, расположенные в шести комплексах: ТК «Алмаз» (с 10 до 14 часов), ТК «Горки» (с 14 до 17 часов), ТК «Кольцо» (с 10 до 14 часов), ТК «Космос» (с 14 до 17 часов), ТК «Куба» (с 14 до 17 часов), ТК «Алмаз, магазин «Леруа Мерлен» (с 14 до 17 часов). В Аше тесты проведут только 23 января с 11 до 14 часов в торговом комплексе «ДНС». Златоустовский ТК «Тарелка» примет желающих 23 и 24 января с 11 до 15 часов. Карталинцы смогут посетить ТК «Светофор» и ТК «Доброцен» с 11 до 13 часов. В Копейске тесты будут делать на протяжении обоих дней в ТК «Слава» с 10 до 13 часов, а в Кыштыме – в ТК «Квартал» с 9 до 11 часов. В Магнитогорске медики займутся тестами 23 января с 10 до 12 часов в ТК «Континент», ТК «Гостиный двор» и ТК «Радуга вкуса». В Миассе прием тестируемых будет вестись оба дня в ТК «Слон» с полудня до 15 часов. В Пласте в субботу и воскресенье будут тестировать в ТК «Раздолье» с 10 до 14 часов. В Сатке – также два дня, в ТК «Факел» с 11 до 12 часов. В Южноуральске этим медики расположатся в ТК «Южный» с 10 до 12 часов.

Всем, кто собирается сделать этот тест, напоминают, что при себе необходимо иметь документы: паспорт и полис обязательного медицинского страхования. В течение двух часов до тестирования следует воздержаться от употребления пищи и напитков. При тестировании нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.