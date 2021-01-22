Глас вопиющего в пустыне?

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2021, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: личный архив

Являясь де-юре директором судоремонтного завода «Южный Севастополь», я разместила в телеграм-канале открытое письмо Владимиру Путину. Вовсе не рассчитывая, что проблемы завода будут озвучены на пресс-конференции, я надеялась, что злободневная информация всё же ляжет на стол президента; будет дана не только адекватная оценка действиям бездарных чиновников и преступному бездействию силовиков, но и команда разобраться, так как происходящее с «Южным Севастополем» - не единичный случай…

Это не вопрос и мольба, а сигнал о реальной проблеме, которую может и должен решить только Путин, как «крестный отец» действующей сегодня в России системы. Ведь пока мы три года обращались в администрацию президента, к сенаторам, силовикам, полпредам, прокурорам, министрам, лоббистам, депутатам – завод уничтожили. Казалось бы все, точки расставлены. Но нет, самое интересное нас ожидало впереди – лица из ближнего круга президента, причастные к миллиардным хищениям бюджетных средств и уверенные в своей полной безнаказанности, решили продолжать измываться над законом, справедливостью, над невинными людьми.

Обратиться к президенту заставило только одно желание - на примере нашего предприятия обратить его внимание на вопиющий беспредел приближённых к нему лиц, которым доверено настоящее и будущее России, донести до него информацию о преступном бездействии правоохранительных органов, когда в преступлениях замешаны высокопоставленные чиновники правительства РФ. К сожалению, голос убиваемого ежедневно российского бизнеса не интересен ни прокуратуре, ни в ФСБ, ни в администрации президента…

А началось всё ещё в 2017 году, когда стараниями непутёвого губернатора Д. Овсянникова при поддержке министра промышленности Д. Мантурова, был уничтожен лучший севастопольский судоремонтный завод «Южный Севастополь». При этом следует учесть, что накануне разгрома, несмотря на тотальное противодействие и препятствование хозяйственной деятельности со стороны чиновников Правительства Севастополя, завод занял второе место в рейтинге предприятий РФ, занимающихся судоремонтом.

На совещаниях Правительства РФ не раз докладывали, что СРЗ «Южный Севастополь» является динамично развивающимся предприятием, в защиту и сохранение которого выступали заместитель министра транспорта РФ В.А. Олерский, руководитель ФГУП «Росморпорт» А.В. Тарасенко, заместитель министра промышленности и торговли О.Н. Рязанцев. Попыталась привлечь внимание к проблеме завода своим визитом и юная Елизавета Пескова, несправедливо затем подвергшаяся нападкам и травле со стороны журналистов и общества.

Только в период с 2015 по 2017 г.г. на базе судоремонтного завода «Южный Севастополь» было отремонтировано свыше 87 судов гражданских, Росморпорта и МО РФ. Обеспечивались стабильным доходом 164 севастопольские семьи, пополнялась налоговыми поступлениями местная казна.

Для достижения лучших результатов заводу требовалось немного: поддержка местной власти. Однако те, кто по долгу своей службы обязаны были оказывать содействие и поддержку, из-за отказа заплатить дань и безропотно положить голову на плаху, поставили цель уничтожить судоремонтный завод «Южный Севастополь», стали выдвигать необоснованные претензии к новым акционерам завода, объясняя свои действия клеветническими инсинуациями, такими как:

якобы утратили арендованное государственное имущество (при этом игнорировались заявления руководства СРЗ «Южный Севастополь» от 27.03.2014 г. и от 26.12.2014 г. о преступлениях по хищению документов и имущества ); якобы имеют отношение к братьям Магомедовым (заведомо бездоказательное обвинение, клевета); якобы причастны к хищению денег в структуре АО «Объединенная зерновая компания» (однако умалчивалось наличие уголовного дела в отношении должностных лиц ОЗК за хищение денежных средств, при этом в основе данного обвинения лежал поддельный договор поручительства от 20.04.2014 г. и страстное желание проворовавшихся чиновников из ОЗК замести свои следы).

Так кратко выглядит криминальная хроника событий, которая легла в основу лживых обвинений против новых акционеров судоремонтного завода «Южный Севастополь». На примере нашего завода можно сделать вывод, что у бизнеса в России только четыре выхода: следовать совету Д. Медведева и держаться. Или, как сказал президент, читать Библию и уповать на Бога. Или держать при себе веревку, мыло и табурет. Или покинуть страну.

Сегодня широко распространено мнение, что крайне опасно в России публично излагать свои мысли и тем более быть честным с президентом, так как это может не понравиться всесильным силовикам, а значит и президенту. Но я уверена, что именно моя открытая и честная позиция позволила севастопольским силовикам, верным присяге и закону, не дать губернатору Севастополя Д. Овсянникову организовать в отношении меня уголовное преследование и травлю.

Кому-то покажется, что ситуация, которая сложилась с одним из лучших судоремонтных заводов, - это отчаянный крик о помощи. В какой-то степени – да! К кому нам ещё обращаться, если высокопоставленные назначенцы президента, силовые структуры, губернаторы, министры в борьбе против наших попыток отстоять завод используют всю мощь государственного аппарата, ложь, клевету, административный, информационный и силовой ресурсы, перед которыми вынуждены склонять головы офицеры, судьи, прокуроры и даже журналисты. Это неравная схватка, в которой бессильны не только мы. Здесь бессильна даже Конституция.

Четыре раза, вступая в должность президента, Путин В.В. приносил народу присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Возникает вопрос: как президент РФ может оставаться верным присяге, если его окружение безнаказанно вводит его в заблуждение, если чиновники безнаказанно разворовывают бюджетные средства и безжалостно во всём ущемляют его народ, а авторитетные органы безопасности игнорируют сообщения о миллиардных хищениях и фактах коррупции, подрывающих безопасность и целостность государства?

Сегодня, к сожалению, мы видим, что законы УК РФ работают очень избирательно, не все равны перед законом одинаково, зачастую правосудие и успешное развитие бизнеса зависит от степени приближённости к президенту, к его окружению, к одной из башен Кремля или к силовому блоку. Если этого нет, ты безнадежно обречён: закон в любой момент повернется к тебе задом, превратит твою жизнь в ад, а бизнес - в руины.

Только президент, а не закон, к сожалению, может приструнить тех, кто пытается нарушить наши права и свободу, кто пытается взвалить на нас ответственность за преступления, совершённые другими лицами. Только президент, а не закон, может образумить тех, кто, пользуясь его доверием, игнорирует его личные указы, нарушает законы, выставляет президента в глазах народа в образе человека, не способного контролировать своих ставленников, быть верным присяге, стране и народу.

Обратимся к фактам

1. Утрата имущества.

23 марта 2014 года был осуществлён рейдерский захват завода (только в 2019 г. выяснится, что захват завода был осуществлен проворовавшимся руководством АО «Объединенная зерновая компания»). Неизвестными лицами были похищены уставные документы, документы бухгалтерского учёта, печати и штампы СРЗ «Южный Севастополь». В результате захвата завода было также похищено 319 единиц арендованного у государства имущества в составе ЦИК (целого имущественного комплекса), которое не являлось частью технологического процесса судоремонта. Это бюст Ленина, береговой туалет «Ветерок», знамя 1970 г.в., настольные вентиляторы 1969 г.р., аппараты раздачи газированной воды 1984 г.в., ванны для промывки гальванических изделий 1975 г.в., пишущие машинки «Ятpань» 1988 г.в. и т.п. (ссылка). Утрата этого имущества послужила поводом и основанием для расторжения договора аренды ЦИКа и незаконных претензий со стороны Правительства Севастополя. Рейдерский захват широко освещался в СМИ г. Севастополя.

27 марта 2014 года директор завода Антипенко Н.Г. обратился с заявлением в правоохранительные органы г. Севастополя по факту захвата завода, по которому до сих пор не проведена проверка, не принято процессуальное решение (7 лет!).

26 декабря 2014 года руководство завода «Южный Севастополь» подало заявление в правоохранительные органы Севастополя по факту хищения арендованного государственного имущества, по которому уголовное дело возбудили только через 6 лет - 10.05.2019 года, а процессуальное решение не принято до настоящего времени.

Прокуратура г. Севастополя неоднократно отменяла необоснованные и незаконные постановления УМВД г. Севастополя об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Антипенко Н.Г., но следователи продолжают выносить их по сей день. Прокуратура г. Севастополя неоднократно вносила представления об устранении выявленных по заявлению Антипенко Н.Г. нарушений, но следственные органы УМВД г. Севастополя представления прокуратуры и решения севастопольских судов игнорируют. (представление и требование прокуратуры от 19.06.20 г., 07.09.20 г.. и постановление гагаринского суда от 02.07.20 г., и 30.09.20 г.).

Из-за бездействия и халатности правоохранительных органов СРЗ «Южный Севастополь» не смог доказать в арбитражном суде непричастность к утрате арендованного государственного имущества, отстоять договор аренды ЦИКа и сохранить завод.

2. Отсутствие связи с братьями Магомедовыми.

С опальными братьями Магомедовыми меня и новых акционеров «Южного Севастополя» связывает только национальность и место рождения (доказать обратное органы безопасности не смогли). Тогда как чиновников Правительства РФ (Д. Медведева, А. Дворковича, Д. Пескова и мн. др.) с братьями Магомедовыми связывали тесные деловые отношения, дружба, игра в хоккей с президентом РФ и морские круизы по Средиземному морю. Именно чиновники Правительства РФ взрастили и курировали так называемое теперь «ОПГ» опальных братьев Магомедовых, сделали их держателями акций государственных предприятий стратегического значения, и возможно, именно чиновники Правительства РФ стоят во главе преступных схем, связанных с выводом денежных средств ОЗК за рубеж по фиктивным контрактам на счета подконтрольных им иностранных компаний.

3. Хищение денег в структуре АО «ОЗК».

В период рейдерского захвата завода в марте 2014 года произошла принудительная смена директора завода, в результате чего 16 апреля 2014 года исполняющим обязанности генерального директора завода «Южный Севастополь» стал бывший работник департамента экономической безопасности ОЗК Даниленко Н.Ю., который, как оказалось, был причастен к хищению денежных средств ОЗК в период с 2012 г. по 2013 г. В настоящее время Даниленко Н.Ю. находится под домашним арестом по уголовному делу №315794/11401007754000095 о миллиардных хищениях братьев Магомедовых.

20 апреля 2014 года, после вхождения Крыма и Севастополя в правовое поле РФ, в период руководства Даниленко Н.Ю, с целью прикрыть миллиардные хищения в структуре ОЗК, совершённые с 2012 по 2013 г.г., появился непонятно где, как и кем состряпанный договор поручительства между ОЗК и СРЗ «Южный Севастополь» от имени Антипенко Н.Г., который покинул Россию 16 апреля 2014 г. по причине принудительного отстранения от руководства заводом. Факт отсутствия Антипенко Н.Г. в России на дату подписания поддельного договора поручительства подтверждается ответом пограничной службы.

Более того, согласно приказу о возложении обязанностей директора завода с 16.04.2014 г. на Даниленко Н.Ю., тот же Антипенко Н.Г. не имел права подписывать указанный договор. Заверен поддельный договор поручительства дубликатом печати на украинском языке. Из заявления бывшего директора завода Антипенко Н.Г. в правоохранительные органы от 27.03.2014 г. известно, что печать завода была похищена, а дубликат печати Антипенко Н.Г. не заказывал. В книге учёта договоров СРЗ «Южный Севастополь» договор поручительства не зарегистрирован, не прошёл регистрацию он и в Росреестре. Не обнаружили силовики указанный договор поручительства при обыске/выемке документов и в арестованных помещениях СРЗ «Южный Севастополь». На дату фальсификации договора поручительства от 20.04.2014 г., контракты между ОЗК и иностранными компаниями уже были расторгнуты, по ним имелись многомиллионные долги в иностранной валюте.

Обращает внимание тот факт, что после 15 февраля 2015 года Даниленко Н.Ю., как будто выполнив поставленные перед ним руководством ОЗК задачи, покинул завод и город Севастополь.

Из материалов уголовного дела №315794/11401007754000095 известно, что при обыске и выемке документов в Москве в главном офисе ОЗК были изъяты три экземпляра оригинала договора поручительства. То есть там, где его подделали. Сам оригинал договора поручительства от 20.04.2014 г. никто не видел, а также судьи арбитражных судов, которые без осмотра оригинала и без заверенной надлежащим образом копии, в нарушение требований п.8 ст.75 АПК РФ присудили заводу многомиллиардный долг.

Следствие считает контракты ОЗК с иностранными компаниями за 2012-2013 г.г. фиктивными, но отказывается при этом дать правовую оценку заявлению Антипенко Н.Г. о его непричастности к подделке договора поручительства, целесообразности заключения договора поручительства уже после прекращения действия фиктивных контрактов, незаконно отказывается провести экспертизу подлинности договора поручительства и признать на основании всего этого СРЗ «Южный Севастополь» потерпевшим от мошеннических действий руководства и топ-менеджеров ОЗК в лице Левина С.В. Милославского С.Л., Гукасяна Э.А., Полякова С.В., Грибанова Р.А., Даниленко Н.Ю., и др., выделяя при этом заводу всего лишь скромную роль свидетеля. Все указанные лица однозначно причастны к хищению бюджетных средств ОЗК, к подделке договора поручительства, но привлечены к уголовной ответственности только некоторые из них.

Странным образом избежали уголовной ответственности Левин С.В. (в настоящее время занимает должность заместителя министра с/х), за подписью которого денежные средства по фиктивным контрактам неодноратно перечислялись на счета иностранных компаний, и его помощники: Милославский С.Л., Гукасян Э.А. и др.

30 марта 2015 года у СРЗ «Южный Севастополь» сменился собственник, который в период с 2015 по 2018 г.г. вложил в ремонт и восстановление арендованного государственного имущества свыше 70 млн. рублей. О существовании кредиторской задолженности перед ОЗК в сумме 18 268 093 доллара США 22 цента по поддельному договору поручительства от 20.04.2014 г. новым акционерам стало известно после обращения ОЗК в арбитражный суд г. Москвы с иском к СРЗ «Южный Севастополь».

14 апреля 2017 г. арбитражный суд г. Москвы в иске ОЗК отказал, а 24 июля 2017 года 9 ААС г. Москвы оставил без изменения решение АС г. Москвы от 14.04.2017 г. Суды признали недействительным договор поручительства от 20.04.2014г., заключённый между АО «Объединённая зерновая компания» и ООО «СРЗ «Южный Севастополь». (ссылка на решение судов от 14.04.17 и 24.07.17)

Не согласившись с решением суда первой и апелляционной инстанций, ОЗК подает кассационную жалобу в арбитражный суд московской области. 09 октября 2017 года АС МО отменил решение АС г. Москвы от 14.04.2017 г. и 9 ААС г. Москвы от 24.07.2017 г. полностью, и направил на новое рассмотрение в АС г. Москвы. (ссылка на решение суда от 09.10.17 г.)

Противоречивыми окажутся выводы судьи арбитражного суда города Москвы Гедрайтис О.С., которая после отмены вышестоящей инстанцией её первого решения, выносит Постановление, диаметрально противоположное своему первому решению. 15 октября 2018 года АС г. Москвы, в нарушение п.8 ст.75 АПК РФ без осмотра оригинала договора поручительства и без надлежащим образом заверенных копий, суд незаконно удовлетворил иск ОЗК и обязал СРЗ «Южный Севастополь» выплатить по поддельному договору поручительства 18 268 093 доллара США 22 цента в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения суда. (ссылка на решение суда от 15.10.18)

06.02.2020 г. арбитражный суд Севастополя признал банкротом СРЗ «Южный Севастополь» на основании заявления ОЗК о возмещении ущерба по поддельному договору поручительства от 20.04.2014 г. (ссылка на решение суда от 06.02.2020)

В настоящее время новое руководство ОЗК в лице генерального директора Д. Сергеева, который являлся свидетелем хищений, одобрявший эти фиктивные сделки как член совета директоров ОЗК (что мешало Д. Сергееву обратиться в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях С. Левина и таким образом пресечь хищения?), на основании решения арбитражного суда г. Москвы от 15.10.2018 г. требует возмещения ущерба по поддельному договору поручительства с новых акционеров СРЗ «Южный Севастополь», со всех экс-директоров завода, а также со всех фигурантов уголовного дела №315794/11401007754000095. То есть, лица, непосредственно причастные к хищениям в ОЗК, используя административный ресурс, пытаются через процедуру банкротства завода и привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ возложить ответственность за свои преступления на новых акционеров «Южного Севастополя» и лиц, не причастных к их преступлениям.

12 марта 2020 года было подано заявление в ФСБ, МВД, Генеральную прокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела в отношении членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, руководства и топ менеджеров АО «Объединенная зерновая компания» по признакам преступления ст. 159, ст.210, ч.4 ст. 160, с.2 ст. 201 УК РФ (высшее руководство и топ-менеджеры ОЗК с 2010 по 2014 годы через фиктивные контракты поставки/перевалки зерновых культур вывели свыше 50 млн. долларов США бюджетных средств на счета офшорных компаний, подконтрольных действующим членам Правительства РФ) и ходатайство о проведении очной ставки с заместителем министра с/х Левиным С.В., который является одним из организаторов этих хищений и имеет прямое отношение к проблемам судоремонтного завода «Южный Севастополь», так как вывод денежных средств по фиктивным контрактам на счета иностранных компаний производились за личной подписью Левина С.В. и с одобрения членов Совета директоров компании. То есть, организаторами, участниками и исполнителями хищения денежных средств у ОЗК и государства были исключительно высшее руководство и топ менеджеры ОЗК.

На заявление о фактах хищения денежных средств у ОЗК, которые, как я наивно полагала, СД МВД и ФСБ РФ просто упустили из ввиду, последовали нелепые отписки из ФСБ и абсолютно противоречащие друг другу ответы из СД МВД РФ.

В постановлении СД МВД РФ от 18.05.2020 г. о полном отказе в удовлетворении заявленного нами ходатайства о проведении почерковедческой экспертизы подписи Антипенко Н.Г. на договоре поручительства от 20.04.2014 г., об истребовании оригинала договора поручительства от 20.04.2014 г., о даче правовой оценки сведениям в нотариально заверенном заявлении Антипенко Н.Г., СД МВД РФ сообщает, что в рамках расследования уголовного дела №315794/11401007754000095 исследуются только обстоятельства хищения денежных средств, принадлежащих ОЗК, а изложенные обстоятельства о подделке договора поручительства и подписи Антипенко Н.Г., факты хищения денежных средств ОЗК тем же организованным преступным сообществом по другим аналогичным контрактам не являются предметом расследования по уголовному делу №315794/11401007754000095.

Приняв к сведению ответ СД МВД от 18.05.2020 г. и 22.05.2020 г. было подано новое заявление от 22.06.2020 г., теперь уже только по факту хищения денежных средств ОЗК со ссылкой на контракты, которые следствие почему то, обошло стороной. (ссылка на ответ от 18.05.2020 г. и 22.05.2020 г.)

Последовали неожиданные ответы от 17.07.2020 г., 14.08.2020 г., 04.09.2020 г., 23.12.2020 г. в которых руководство СД МВД сообщает, что изложенные в заявлении обстоятельства о хищении денежных средств ОЗК по тому же договору поручительства от 20.04.2020 г., не входят в предмет доказывания по уголовному делу №315794/11401007754000095, что я не являюсь представителем государственной компании ОЗК, в связи с чем не наделена полномочиями представлять интересы указанной компании и заявлять о причинённом ей ущербе, что контракты, по которым украдено свыше 50 млн долларов США их не интересуют. А причинение материального ущерба судоремонтному заводу «Южный Севастополь» и лицам, не причастным к хищению денежных средств ОЗК, и вовсе не их головная боль. (ссылка на ответы от 17.07.20 г.,14.08.20 г., 21.08.20 г., 04.09.20 г., 23.12.2020 г.)

Возникает закономерный вопрос: почему СД МВД расследует хищение только по двум контрактам и упорно игнорирует ранее осуществленные хищения тем же преступным сообществом с теми же иностранными контрагентами по аналогичным контрактам, за которые также якобы поручился завод «Южный Севастополь» 20.04.2014 г.? Почему к расследованию особо тяжких преступлений допускаются следователи, не знающие нормы УПК РФ? Может все дело в том, что миллиардные хищения по этим контрактам были совершены лицами, которые сегодня работают в команде Д. Патрушева и поэтому законы для них не писаны? (ссылка на уведомление ОЗК по задолженности по контрактам, включенным в договор поручительства от 31.12.2014 г.)

Из ответов СД МВД РФ от 17.07.20 г.,14.08.20 г., 21.08.20 г., 04.09.20 г., 23.12.2020 г. можно сделать вывод, что у руководства МВД своя позиция, зеркально противоположная позиции президента РФ, который не раз заявлял, что «антикоррупционная работа ФСБ, МВД, Генпрокуратуры и счётной палаты должна стать активной и опираться на поддержку общества и граждан», что указы/наказы президента РФ для руководства МВД пустой звук и ровным счетом ничего не значат.

Хочу отметить попытки прокуратуры сдвинуть дело с мёртвой точки. Прокуратура неоднократно вносила представления об устранении выявленных по нашим заявлениям нарушений, но так как исполнение таких требований законодательно не закреплено, руководители следственных подразделений МВД РФ, УМВД по г. Севастополю представления прокуратуры и решения судов игнорируют, нарушая этим права потерпевших (ООО «СРЗ «Южный Севастополь», Антипенко Н.Г., Алиевой П.М., Голубовского А.В., Грицанова Е.А.) в уголовном, арбитражном и гражданском судопроизводствах.

Прокуратура неоднократно отменяла одни и те же необоснованные и незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям Антипенко Н.Г. и Алиевой П.М., но следственные органы с завидным постоянством выносят их вновь, что является новой формой волокиты уголовных дел, освобождения от уголовной ответственности виновных лиц и укрывательством преступлений.

Только по заявлению Алиевой П.М. (КУСП №19165) сотрудниками отдела МВД России по Гагаринскому району десятки раз выносились незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые были отменены прокуратурой:

26.03.2019 г. отмена постановления от 01.03.2019 г.;

28.10.2019 г. отмена постановления от 09.10.2019 г.;

22.01.2020 г. отмена постановления от 01.12.2019 г.;

02.04.2020 г. отмена постановления от 23.03.2020 г.;

22.06.2020 г. отмена постановления от 17.06.2020 г.;

07.09.2020 г. отмена постановления от 13.08.2020 г.;

07.09.2020 г. требование прокуратуры Гагаринского района от 07.09.2020 г. об устранении нарушений по материалу проверки №19165/5694;

07.09.2020 г. представление прокуратуры Гагаринского района от 07.09.2020 г. об устранении нарушений по материалу проверки №19165/5694;

02.07.2020 г. постановление Гагаринского райсуда от 02.07.2020 г. по жалобе в порядке ст.125 УПК РФ;

09.09.2020 г. постановление Гагаринского райсуда от 09.09.2020 г. по жалобе в порядке ст.125 УПК РФ;

Из многочисленных ответов, полученных от СД МВД, ФСБ, СК на протяжении двух лет, становится понятным, что указанные органы не заинтересованы в раскрытии всех фактов хищения денежных средств ОЗК, намеренно самоустраняются, отрабатывают заказ в отношении определенных лиц и пытаются всячески прикрыть причастность к этим преступлениям высокопоставленных чиновников Правительства РФ. Очевидно, что у правоохранительных органов нет цели наказать всех виновных, а стоит задача наказать только лиц, провинившихся перед кем-то. Уголовное дело братьев Магомедовых - яркий пример того, когда междоусобные дрязги жуликов олигархов из разных кланов могут быть выше интересов государства, выше закона и справедливости.

По сути, мы сегодня наблюдаем, что те, кому президент доверил охранять экономические основы государства, своим бездействием их и разрушают. Ведь речь идёт даже не об украденных миллиардах, хотя воровство и коррупция поражают не только своими масштабами, но и полной безнаказанностью. Речь идёт не только о репутации власти, силовых структур и органов надзора. На примере нашего предприятия могу уверенно сказать, что речь идёт о тотальной коррупции в правоохранительных органах, о соучастии силовых ведомств в сокрытии преступлений, о подрыве финансовой стабильности государства, экономической безопасности страны, подрыве доверия к президенту и к власти в целом.

Выступая 20 февраля 2020 года на коллегии Федеральной службы безопасности, президент РФ, председатель совета безопасности РФ Путин В.В. заявил, что власти обязаны активно защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, обязаны бороться с коррупцией в правоохранительных органах и органах исполнительной власти.

Но как президент намерен бороться с коррупцией и защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики страны, если:

- следователи следственных органов, не знающие нормы УПК РФ, уполномочены самостоятельно направлять ход расследования, самостоятельно принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий;

- силовые органы прикрывают чиновников, руководителей госкорпораций, коммерческие структуры (полковник Захарченко, Черкалин и др.), а систематический переток огромных средств государственного бюджета в личную собственность высокопоставленных чиновников приобрёл глобальные масштабы и стал неуправляемым;

- следственные органы практически неподконтрольны, игнорируют требования прокуратуры и решения судов;

- изобличённые в коррупционных схемах и преступлениях государственные служащие не всегда привлекаются к уголовной ответственности, уходят на повышение или продолжают занимать руководящие должности;

- если чиновникам удаётся избегать уголовной ответственности за причинённый государству ущерб ввиду их приближённости к высокопоставленным чиновникам из окружения президента и к самому президенту;

- если судебному преследованию подвергаются преимущественно мелкие чиновники, так называемые «стрелочники», не сумевшие заручиться поддержкой вышестоящих чиновников.

В марте 2020 г., в своём интервью с журналистом ТАСС А. Ванденко, В. Путин заявил, что у него есть основания воспринимать бизнесменов как «жуликов по определению». Допустим, такое возможно. Но их деятельность не наносит стране того колоссального ущерба, который наносят стране чиновники правительства РФ, представители исполнительной власти на местах, руководители крупнейших госкорпораций стратегического значения. Страна тратит огромные суммы на важные проекты, убытки от реализации этих проектов просто зашкаливают. Президент об этом знает, а исправить ситуацию не может?!!

Я считаю, что без сильной политической воли со стороны президента организовать эффективную борьбу с коррупцией невозможно. Что для это нужно? Совсем немного: перейти от громких слов и пустых обещаний к реальным действиям, внести поправки в УК РФ, восстановить полную конфискацию имущества не только изобличённого в коррупции чиновника, но и имущества его ближайших родственников, независимо от их социального статуса; установить пожизненный запрет для осуждённых за коррупционные преступления на работу в системе государственных органов; активизировать деятельность правоохранительных органов, направленную на возврат из зарубежных стран активов, полученных преступных путем; отменить или до минимума сократить перечень категорий государственных служащих, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам и др.; создать в стране подлинно независимые СМИ, образовать реально независимую судебную систему.

Нужны перемены.

П. Алиева, генеральный директор судоремонтного завода «Южный Севастополь».