Хочешь спасти планету – выключай камеру в зуме

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21 января 2021, 22:35 [ «Аргументы Недели», Анастасия ШЕЙКИНА ]

Фото: соцсети

Сидеть в зуме со включенной камерой – неэкологично. Это выяснили исследователи из трех университетов США. Оказывается, каждый пользователь зума, который проводит час на конференции со включенной камерой, увеличивает количество выбросов углекислого газа на один килограмм.

Согласно исследованию, выключение камер во время видео-конференций поможет снизить углеродный след человека на 96%. Их можно не включать во время выступления одного человека или лекции преподавателя, потому что в этом нет необходимости, - считают ученые.

Выброс углекислого газа происходит из-за увеличения количества энергии, необходимой для хранения и передачи информации в дата-центрах. Сейчас центры обработки данных потребляют только 1% всей мировой электроэнергии. Но даже такое количество превышает энергетические потребности некоторых стран.

Если в декабре 2020 года зумом пользовались 10 миллионов пользователей, то уже к апрелю количество пользователей возросло до 300 миллионов в день. Понятно, что углеродный след каждого человека на удаленке увеличился в разы и чуть ли не каждый пользователь сталкивался с необходимостью включать камеру.

Час пребывания в конференции со включенной камерой можно сравнить со сжиганием полулитра бензина. Ученые уверены, что на это уходит 2-12 литров воды. Кроме того, за это время наносится вред маленьким участкам земли.

В исследовании изучены углеродные следы, которые оставляют пользователи других приложений. На подписчиков сервиса Netflix тратится еще больше энергии. Их углеродный след почти в три раза больше, чем у пользователей зума. Но и они могут помочь экологии, если при просмотре видео увеличат качество с высокого на среднее. Так количество выбросов можно снизить на 86%.

Чем больше видео-контента в определенной платформе, тем больше энергии нужно использовать. Поэтому TikTok требует много ресурсов, WhatsApp и Facebook - в разы меньше.

«Прекрасно, что мы можем не ездить на встречи, а встречаться в Zoom или других приложениях, но это не значит, что мы не можем делать это лучше. Так что пока не стало слишком поздно, мы хотим предупредить о потребительском буме в цифровом мире», - цитирует Газета.ру исследователя Мадани.