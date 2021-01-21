Внучке Боярского посоветовали быть скромнее после опубликованной фотосессии
21 января 2021, 19:54[ «Аргументы Недели» ]
22-летняя внучка актера и певца Михаила Боярского, Екатерина Боярская, разместила на своей странице в Instagram фотографии, вызвавшие неоднозначную реакцию подписчиков. Но восхищенных отзывов больше.
Девушка позировала в кожаном топе, мини-юбке, сетчатых колготках и с ярким макияжем. Более старшие подписчики посоветовали Кате вести себя скромнее, поскольку ее поведение может бросить тень на репутацию ее знаменитого дедушки. Некоторые недоумевают, зачем так много косметики и "блестяшек", зачем делать себя намного старше? Им отвечают, что "девочка молодая, веселится. А тётки-пудинги сразу заколыхались от возмущения".
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