Хабаровский общественник прокомментировал решение Собянина о смягчении карантина

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2021, 21:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Член Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты РФ, зампред Общественной палаты хабаровского края Андрей Белоглазов высказался о послаблении и «коронавирусных» ограничений в российской столице, объявленных сегодня мэром Сергеем Собяниным.

- Я хоть сам и хабаровчанин, но с радостью воспринял добрую новость о решении Сергея Семеновича Собянина частичного снятия ограничений на посещение спортивных сооружений и культурных центров Москвы. Как общественник и человек, непосредственно погруженный в развитие массового спорта, знаю всю проблематику, которая пришла с пандемией. Люди, любящие спорт, это динамичные, стремительные натуры очень проблемно ощущают скованность в пространстве. Спорт для них — это жизнь, а из - за ограничительных мероприятий были вынуждены менять свой образ жизни. А сколько гостей столицы были лишены возможности посещать достопримечательности, посещать выставки, музеи, театры! – отметил Андрей Белоглазов.

Он указал, что у решения столичного градоначальника есть «очень важная составляющая».

- Прошло то оцепенение, страх массового поражения людей этой коварной инфекцией. Медицинские работники переломили ситуацию, научились успешно бороться с ней. Появились новые медицинские препараты, медицинские центры обеспечены ИВЛ, оборудованием для экспресс анализов. Администрации крупных населенных пунктов получили колоссальную практику работы по обеспечению населения в условиях пандемии, - указал общественник.

По его мнению, уже сегодня страна научилась жить в жестких условиях ограничительных мер, и в настоящее время, указывает Андрей Белоглазов, необходимость надевать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и проводить регулярную дезинфекцию граждане научились воспринимать как обыденность. Он также отметил, что многие уже получили иммунитет, а объявленная массовая вакцинация, безусловно, поможет поскорее справиться с эпидемией.