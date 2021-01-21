Брата известной гимнастки сбил насмерть сын большого московского чиновника, а потом следователь заговорил о компенсации

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21 января 2021, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Брата гимнастки Натальи Булычёвой сбили насмерть, когда он выходил из трамвая в столице. За рулём автомобиля был сын большого московского чиновника. 28-летний Иван и ещё двое пассажиров около полуночи выходили из трамвая на Красноказарменной улицы.

Компания даже опомниться не успела как в них на всем ходу прямо на остановке врезался автомобиль. Иван погиб на месте, а его друзей доставили в тяжелейшем состоянии в больницу. Как сообщили очевидцы происшествия, тело Булычева при ударе откинуло на 20 метров. По оценкам автоэкспертов, Skoda двигалась со скоростью 85-90 км/ч и не тормозила. За рулём авто оказался 26-летний Денис Журавлёв, сын заместителя руководителя Департамента соцтруда и защиты Москвы, и молодой человек очень любит быструю езду. В тот день он уже дважды получил штрафы за превышение скорости.

Как выяснилось, молодой человек не был пьян, а результаты экспертизы на наркотики ещё неизвестны, но это не отменяет случившегося и жизнь не вернет. По словам Натальи Булычевой, на следующий день ее семье «позвонил следователь и спросил, может ли он дать наши контакты родственникам водителя для решения вопросов и компенсации». «Какая компенсация, о чем они?! Пусть преступник понесёт заслуженное наказание! Я не верю в это, он был лучшим человеком, моя защита и опора. Лучик света, наша гордость. Я не знаю, как наша семья переживёт это», - написала в своем аккаунте в Instagram Булычева.