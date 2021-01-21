Наталья Сергунина рассказала об испытаниях летающего такси в Москве

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21 января 2021, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На Малой спортивной арене спорткомплекса «Лужники» начались испытания дрона-такси, который, как ожидается, сможет доставлять грузы на расстояние до 100 км. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«В помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» проходят испытания дрона-такси. Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 км, разработала компания-участник Московского инновационного кластера. Габариты летательного аппарата (5 м на 1,6 м) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 м и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность - 300 кг, а скорость - 200 км/ч», - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что на Малой спортивной арене «Лужники» инженеры проверяют работу всех систем дрона, тестируют режим lift & cruise (когда за взлет, посадку и горизонтальный полет отвечают разные группы двигателей), а также срабатывание парашюта. Помимо этого, совершенствуется система централизованного управления, основанная на технологии искусственного интеллекта. Она прокладывает оптимальные маршруты, самостоятельно управляет аппаратом и следит за безопасностью полета.

«Москва системно поддерживает современные технологичные проекты. Причем речь не только о субсидиях или грантах. Мы стараемся создать все условия для их развития. Например, испытания перспективного беспилотника в «Лужниках» проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают во многих мировых мегаполисах, в частности, в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне.

Отмечается, что в Москве тестирование проходит прототип, разработанный стартапом «Ховер». Как пояснили в пресс-службе, компания основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым и является участником Московского инновационного кластера, а также резидентом инновационного центра «Сколково». Группа инженеров работает над беспилотным летательным аппаратом для городов с 2018 года.

Московский инновационный кластер (МИК) - платформа для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Работу МИК курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.