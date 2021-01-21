«Эльф» и «синие струи»: два редких природных явления сняли с борта МКС

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21 января 2021, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

МКС, фото: pixabay.com

Камеры, установленные на Международной космической станции (МКС), запечатлели редкие природные явления, называемые «эльфом» и «синей струей». Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Европейского космического агентства.

На размещенных в Интернете кадрах видно, как над поверхностью Земли происходит резкая вспышка, после чего из атмосферы пробивается синий световой столб. В Европейском космическом агентстве пояснили, что вспышка получила название «эльф». Данное явление появляется из верхней части грозовых облаков и может достигать сотен километров в поперечнике.

А синий световой столб – «синие струи» - это исходящие из наиболее активных центров грозовых облаков светящиеся потоки. Их свечение постепенно угасает на высоте около 50 километров, добавили в организации.

Кроме того, оба явления являются достаточно редкими и длятся всего несколько миллисекунд.