Челябинским блогерам грозят штрафы за агитацию к участию в незаконных митингах

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21 января 2021, 16:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото взято с сайта pixabay.ru

Первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой, по сообщению информационного агентства «ТАСС», заявил о возможности привлечения к ответственности тех лиц, которые призывают к несанкционированным уличным акциям. Также он подтвердил полную готовность сотрудников полиции обеспечить безопасность на улицах страны.

Ряд сторонников блогера Алексея Навального выступили в интернете с призывом провести целый ряд акций в субботу, 23 января. В связи с этим всем лицам, распространяющим подобные лозунги, напоминают о недопустимости таких действий. Действующее в стране законодательство позволяет привлекать к административной ответственности тех, кто распространяет такие призывы.

«Уже сегодня территориальные подразделения МВД готовятся к охране общественного порядка в субботу. У нас есть все правовые основания привлечь к ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений», -заявил Александр Горовой.