Взорвать МГУ за 800 тысяч. Ректору прислали письмо с угрозами о минировании университета

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2021, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Ректору МГУ прислали письмо с угрозами. Ему обещают взорвать университет, если он не переведёт преступникам 800 тысяч рублей.

Сообщение пришло на почту главы МГУ сегодня в 16 часов. В письме — информация о 13 взрывных устройствах, якобы заложенных в здании факультета журналистики. Преступник обещает привести их в действие с 16 до 19 часов сегодняшнего дня. А если бомбы не сработают, то в ход пойдут дроны-беспилотники.

Чтобы всего этого не случилось, ректору главного универа страны нужно закинуть денег на счёт в Сбербанке. Всего 800 тысяч рублей — данные для перевода должны прийти с минуты на минуту. И как сообщает канал Masр, в конце взрывник добавил: "Не думайте играть со мной, ваш дорогой Ричард Вильямс". Все данные уже переданы полиции и ФСБ, и, видимо, сейчас сотрудники пытаются вычислить IP адрес отправителя.