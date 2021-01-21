Взорвать МГУ за 800 тысяч. Ректору прислали письмо с угрозами о минировании университета
21 января 2021, 16:46[ «Аргументы Недели» ]
Ректору МГУ прислали письмо с угрозами. Ему обещают взорвать университет, если он не переведёт преступникам 800 тысяч рублей.
Сообщение пришло на почту главы МГУ сегодня в 16 часов. В письме — информация о 13 взрывных устройствах, якобы заложенных в здании факультета журналистики. Преступник обещает привести их в действие с 16 до 19 часов сегодняшнего дня. А если бомбы не сработают, то в ход пойдут дроны-беспилотники.
Чтобы всего этого не случилось, ректору главного универа страны нужно закинуть денег на счёт в Сбербанке. Всего 800 тысяч рублей — данные для перевода должны прийти с минуты на минуту. И как сообщает канал Masр, в конце взрывник добавил: "Не думайте играть со мной, ваш дорогой Ричард Вильямс". Все данные уже переданы полиции и ФСБ, и, видимо, сейчас сотрудники пытаются вычислить IP адрес отправителя.
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