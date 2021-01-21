На Кубани спасатели вызволили лебедей из ледяного

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21 января 2021, 16:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба "Кубань-СПАС"

В Белореченском районе Краснодарского края жители села Новоалексеевское обратились к спасателям после обнаружения застрявших в толще льда лебедей.



Птицы были обессилены и напуганы, не могли взлететь. Инцидент случился вчера, 20 января, в окрестностях карьера «Арго».



По тонкому льду добраться до лебедей не было возможности, поэтому сотрудники отряда «Кубань-СПАС» подошли к птицам на катамаране и сделали для пернатых полынью. После освобождения "пленники" сумели взлететь.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в районе Новороссийска спасатели на "Ниве" вытаскивают застрявшие на перевали автомобили. Отечественный автомобиль "тянет" даже большие грузовики.