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На Кубани спасатели вызволили лебедей из ледяного "плена"

, 16:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани спасатели вызволили лебедей из ледяного
пресс-служба "Кубань-СПАС"

В Белореченском районе Краснодарского края жители села Новоалексеевское обратились к спасателям после обнаружения застрявших в толще льда лебедей.

Птицы были обессилены и напуганы, не могли взлететь. Инцидент случился вчера, 20 января, в окрестностях карьера «Арго».

По тонкому льду добраться до лебедей не было возможности, поэтому сотрудники отряда «Кубань-СПАС» подошли к птицам на катамаране и сделали для пернатых полынью. После освобождения "пленники" сумели взлететь.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в районе Новороссийска спасатели на "Ниве" вытаскивают застрявшие на перевали автомобили. Отечественный автомобиль "тянет" даже большие грузовики.

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