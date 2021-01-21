На Кубани спасатели вызволили лебедей из ледяного

В Белореченском районе Краснодарского края жители села Новоалексеевское обратились к спасателям после обнаружения застрявших в толще льда лебедей.
Птицы были обессилены и напуганы, не могли взлететь. Инцидент случился вчера, 20 января, в окрестностях карьера «Арго».
По тонкому льду добраться до лебедей не было возможности, поэтому сотрудники отряда «Кубань-СПАС» подошли к птицам на катамаране и сделали для пернатых полынью. После освобождения "пленники" сумели взлететь.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в районе Новороссийска спасатели на "Ниве" вытаскивают застрявшие на перевали автомобили. Отечественный автомобиль "тянет" даже большие грузовики.
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