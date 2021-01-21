Южноуральцы смогут взять в ипотеку деревянные дома

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21 января 2021, 16:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

В России планируют начать предоставлять ипотеку на деревянные частные дома. Это будет сделано для поддержки лесной отрасли, а также облегчения приобретения населением страны собственного жилья. Об этом заявила вице-премьер правительства Виктория Абрамченко.

Эта инициатива уже около полугода обсуждается партией «Единая Россия» Впервые её озвучил председатель партии Дмитрий Медведев. Затем президент Владимир Путин предложил рассмотреть этот вопрос для поддержки индивидуального жилищного строительства. И вот теперь правительство готово поддержать эту инициативу. На данный момент ипотека на частные дома – явление малораспространенное, несмотря на свою большую востребованность. Проценты по кредитам на частные дома в ипотеку вплотную приближаются к ставкам обычных потребительских кредитов, поэтому среди ипотечных заемщиков доля индивидуальных жилых построек крайне мала, всего 1-2%. При этом почти половина жителей России по опросам предпочла бы проживать в частном доме. Востребованность же древесины в строительстве позволит дать сильнейший толчок развитию лесной отрасли. Произойдет переориентация потоков древесины на внутренний рынок, и это поможет ей снизить объемы так называемого «серого сектора».

Эти изменения поддержал председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. «Отрадно, что после введения ипотеки на деревянные дома приобрести такое жилье будет доступнее. Приобретение в ипотеку дома из дерева позволит людям приобрести доступное и экологическое жилье. Развитие отрасли деревянного домостроения расширит рынок индивидуального жилищного строительства. Это большой задел для развития ипотечного рынка и банковского бизнеса», - заявил он.