Коронавирус добрался до самых сильных. Диагноз covid поставлен российскому бойцу Федору Емельяненко
21 января 2021, 15:24[ «Аргументы Недели» ]
Похоже, коронавирус добрался до самых сильных, причем в прямом смысле слова. Диагноз covid-19 поставлен российскому бойцу Федору Емельяненко. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
9 января у него пропало обоняние, поднялась температура до 38, началась слабость. Его госпитализировали в клиническую больницу №52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Кстати, под Новый год он уже обращался к врачам, правда тогда причина недомогания была в почечных коликах. Похоже, самый сильный человек и самый здоровый далеко не одно и то же.
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