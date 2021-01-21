Собянин: Реконструкция стадиона «Москвич» будет завершена в 2022 году

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21 января 2021, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона «Москвич» в Текстильщиках.

«В Москве проводится большое спортивное строительство. В части футбольных полей и футбольных стадионов в Москве построено четыре стадиона международного уровня, семь полей круглогодичного использования с подогревом и соответствующей инфраструктурой. В стройке находится еще четыре поля и один стадион. Один из самых популярных стадионов среди москвичей - на стадионе «Москвич» сегодня находится серьезная реконструкция. В разы увеличивается под трибуной пространство, количество мест на трибунах. Сама инфраструктура будет, конечно, другого качества, в том числе размер футбольного поля. Здесь будет обустроено и легкоатлетическое пространство для того, чтобы проводить качественные соревнования российского и международного уровня. Начали мы в 2019 году. По плану должны закончить в 2022 году, но я надеюсь, что до конца (текущего) года все основные работы будут выполнены», - сказал Сергей Собянин.

Сергей Собянин призвал усилить строительные мощности при реконструкции стадиона.

«Давайте, концентрируйтесь, усиливайте свои строительные мощности. Постарайтесь до конца года все работы закончить. Все, что требуется от города мы обеспечим», - заключил он.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, после реконструкции общая площадь спортивного сооружения увеличится в пять раз. После реконструкции «Москвич» сможет вмещать на 20% больше зрителей на трибунах. На футбольном поле уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, установят систему освещения поверхности поля, новое электронное табло и медиасистему. Также будет сохранено и модернизировано легкоатлетическое ядро стадиона. Журналисты смогут воспользоваться пресс-центром с залом для конференций, ТВ- и радиостудиями, комментаторскими.

Отмечается, что в настоящее время завершен вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки. Ведутся работы по возведению несущих железобетонных конструкций и металлических ферм козырька над трибунами, отделке и монтажу внутренних инженерных систем. Строительная готовность объекта составляет 30%.