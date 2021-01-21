Робот-депутат. Геннадий Зюганов считает, что искусственный интеллект не сможет заменить народных избранников

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2021, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Искусственный интеллект может рассчитать траекторию полетов космических кораблей, провести сложнейшие медицинские операции, да что там – он даже может заменить работу журналистов, но вот чего точно не сумеет сделать ИИ – так это быть депутатом. По крайней мере, в этом уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Депутатскую работу невозможно заменить никаким искусственным интеллектом в силу того, что депутат обязан выражать настроения, мнения всех своих избирателей, понимать тенденции развития страны и мира", - заявил он на семинаре Корпоративного университета Сбербанка в Аносино.

А все почему? Оказывается, потому что для разработки и принятия законов надо знать историю и практику своей державы, национальный характер, уверен политик, который даже и не представляет как много данных можно загрузить в искусственный мозг.

Увы, но хочется разочаровать Геннадия Андреевича, потому что депутаты и чиновники – по идее должны стать одними из первых кандидатов на замену искусственным интеллектом. Потому что это с творческими навыками у компьютеров пока напряженка, а вот с алгоритмами определением эффективности законов для народа робот-депутат справится гораздо лучше любого, сидящего в кресле на Охотном ряду. «А еще и взятки брать не сможет, чисто технически», - добавляют пользователи сети.

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