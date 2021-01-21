Латвийский историк: «Черный список» - обычная рутина

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21 января 2021, 14:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Филипп Киркоров и адвокат Александр Добровинский, фото соцсети

И вновь прибалтийский «черный список» пополнился российскими представителями шоу бизнеса. Очередной запрет на въезд в Литву «удостоился» Филипп Киркоров.

Литва запретила г-ну Киркорову въезд в страну, но артист, конечно, не согласен с этим. Певец решил судиться с Литвой и доверил даже свои дела адвокату Александру Добровинскому. Такая информация облетела российские СМИ. Акцент в «защиту» Киркорова строится на том, что «недостойно использовать культуру в политических целях».

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к латвийскому историку, полковнику КГБ ЛССР в отставке:

«Разумеется, тут сразу «разделили» политику и культуру… А если вспомнить российские выборы (практически любые), то в них принимают участие представители шоу бизнеса! И никто не вспоминает о культуре и политике. То, что запретили Киркорову въезд в Литву – обычная рутина. Этот «черный список» постоянно пополняется. В любой стране! Причина запрета для Киркорова – поездки в Крым и оправдание его оккупации. Для стран ЕС Крым – оккупированная территория. Поймите, г-н Киркоров – публичный человек, который имеет определенное влияние на зрителей… Если бы, простите, дядя Вася поехал бы за покрышками в Литву (там «дешемше»), то никто бы не обратил внимание. Киркоров – публичная персона. Был в Крыму – «отметился» в списках ЕС. Более того, запрет на въезд в одну из стран ЕС – серьезно. Почему? Может «автоматически» даже в Болгарию не попасть. Судиться, конечно, можно… Бесполезно. Больше для пиара самого Киркорова. Популярность, например, в Латвии у Киркорова стала падать… Конечно! Да и особого ажиотажа никогда не было. Ходили на «Новую волну» - да! А на сольные концерты…. Публика Латвии, простите, «перья» не особо воспринимает. Вот на Пугачеву ходили с удовольствием и будут ходить. Сама она интересна и то, что с Раймондом Паулсом сотрудничала. Кстати, у Киркорова нет четкого политического мнения: то он за г-на Путина «рубашку рвет» на сцене, то «промолчит» многозначительно. Такая же «позиция» наблюдается и у г-на Шнурова… И это не вызывает уважения…»