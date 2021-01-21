МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции протеста 23 января
21 января 2021, 14:31[ «Аргументы Недели» ]
МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции протеста 23 января. Поскольку мероприятие не согласовано, полицейские считают, что у них есть все основания применять силовые меры воздействия.
"Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые "квазиполитики" через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране.
У нас есть для этого все правовые основания — до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений", — сказал первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве.
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