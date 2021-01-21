МВД России готовится к охране правопорядка на несанкционированных митингах

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21 января 2021, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

генерал-полковник полиции Александр Горовой, фото соцсети

В министерстве внутренних дел РФ заявили о подготовке территориальных подразделений к обеспечению порядка при проведении незаконных массовых мероприятий в субботу, 23 января. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года.

«Уже на сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу. Когда некоторые «квази-политики» через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране. У нас есть для этого все правовые основания до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений. Пленум Верховного суда №28 от июня 2018 года, 10 статья 54 Федерального закона позволяют нам это делать», - сказал Александр Горовой.

Ранее Генеральная прокуратура РФ предостерегла от призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января 2021 года. В ведомстве пояснили, что Генпрокуратура в ходе мониторинга сети выявила призывы к участию 23 января в незаконных массовых мероприятиях. В связи с этим принимаются меры прокурорского реагирования.

Как отмечается в материалах к расширенному заседанию коллегии, в Москве в 2020 году на четверть и более снизилось количество таких преступлений, как убийства, грабежи и разбои.

Также, в 2020 году Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения.