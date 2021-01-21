Появятся ли у южноуральцев ковидные паспорта

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21 января 2021, 14:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

В Челябинской области не планируется вводить ковидных паспортов или других форм подтверждения факта вакцинации от коронавируса. Об этом заявил сегодня, 21 января, губернатор Алексей Текслер.

На совещании с главами муниципалитетов губернатор подчеркнул, что делить людей по наличию антител в крови власти не планируют.

- Вакцинация и создание широкой доступности вакцины – это основной приоритет, на котором мы сосредоточим наши усилия, в том числе на разъяснительной и организационной работе по вакцинации, - пояснил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что главная цель властей - ускоренное формирование массового иммунитета к коронавирусу. Это позволить снизить заболеваемость, необходимость госпитализаций, появится возможность поэтапного снятия ограничений.