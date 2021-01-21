Появятся ли у южноуральцев ковидные паспорта

21 января 2021, 14:00[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинской области не планируется вводить ковидных паспортов или других форм подтверждения факта вакцинации от коронавируса. Об этом заявил сегодня, 21 января, губернатор Алексей Текслер.
На совещании с главами муниципалитетов губернатор подчеркнул, что делить людей по наличию антител в крови власти не планируют.
- Вакцинация и создание широкой доступности вакцины – это основной приоритет, на котором мы сосредоточим наши усилия, в том числе на разъяснительной и организационной работе по вакцинации, - пояснил Алексей Текслер.
Губернатор отметил, что главная цель властей - ускоренное формирование массового иммунитета к коронавирусу. Это позволить снизить заболеваемость, необходимость госпитализаций, появится возможность поэтапного снятия ограничений.
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