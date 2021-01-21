Зачем ликвидируют челябинский горздрав

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21 января 2021, 12:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

В Челябинске будет ликвидировано Управление здравоохранения администрации Челябинска. Все медицинские учреждения, ранее относившиеся к горздраву, будут переданы в государственную собственность, и перейдут в областное ведение. О том, с какой целью это делается, рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Он выступил с докладом перед депутатами Законодательного собрания, и рассказал о целом ряде положительных моментов, которые будут достигнуты в результате этого решения. Единая система управления медорганизациями позволит более равномерно распределить их зону ответственности. Ресурсы начнут использоваться более оптимально. Удастся более рационально распределить маршрутизацию пациентов, это призвано повысить доступность специализированной и высокотехнологической медицинской помощи нуждающимся больным. Больничный коечный фонд будет использоваться более эффективно. Финансироваться из больницы теперь будут напрямую из областной казны, вдобавок к этому при необходимости будет возможно привлекать федеральные средства.

Ранее подобные меры были применены по отношению к медучреждениям 36 других муниципальных образований области. Это позволило включить переданные в ведение области больницы в ряд национальных и региональных программ, что благотворно сказалось на их материально-техническом оснащении.