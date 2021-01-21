Мошенники обкрадывают пенсионеров, узнавая их номера СНИЛС

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21 января 2021, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мошенники освоили новый способ отъема денег у пожилых людей. Они узнают налоговый номер (СНИЛС) пенсионера, после этого переводят его пенсию в негосударственный пенсионный фонд и получают за это вознаграждение.

Злоумышленники переводят пенсии пожилых людей из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды, оформив онлайн-заявление. По условиям некоторых НПФ, за это можно получить деньги. Узнав номер СНИЛС, нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей.

Юристы отмечают, что для подобной махинации одного номера СНИЛС зачастую недостаточно, он обязательно должен идти вместе с паспортными данными. Тем не менее, мы все регулярно передаем свои персональные данные в те или иные учреждения, и не исключены утечки.

Эксперты предупреждают о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать незнакомым людям свои персональные данные, особенно если вас просят их озвучить в ходе телефонного разговора. Если же человек собирается отправить свои данные какой-либо организации, с которой у него есть отношения, по электронной почте или через мессенджеры, лучше не фотографировать документ, а переписать данные вручную. Имея фотографию, мошенникам проще подделать документ, если информация попадет в чужие руки.

Мошенническая схема может работать следующим образом: вам поступает звонок, и собеседник радостно сообщает, что вам положены дополнительные выплаты в связи с каким-либо праздником, государственными мероприятиями или с коронавирусом. Но для того, чтобы их получить гражданин должен сфотографировать свой паспорт и переслать его по указанному адресу. Кроме паспорта могут попросить еще какие-то документы, например СНИЛС. Юристы предупреждают: от таких предложений всегда следует решительно отказываться, как бы вас не соблазняли «упавшими с неба» суммами.

Несмотря на то, что информация о мошеннических схемах постоянно появляется в СМИ и в интернете, число их жертв не уменьшается. Аферисты зачастую являются хорошими психологами и знают, как уговорить человека, войти к нему в доверие.