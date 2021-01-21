Южноуральские медики получили транспортную помощь от общественников

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21 января 2021, 12:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото представлено общественным движением «ЗА ПРАВДУ»

В последнее время все большие обороты набирает волонтерское движение, оказывающее посильную помощь медикам. Активисты общественного движения «ЗА ПРАВДУ» в Челябинской области занимаются тем, что развозят на личном автотранспорте врачей на вызовы к пациентам. Они поделились своим опытом и призвали неравнодушных людей последовать их примеру.

Общественники развозят врачей не только в Челябинске. В Троицке этим занялся Сергей Бобылев, а в Златоусте – Вячеслав Жилин. По отзывам, за день автомашина проезжает немного, всего 8-10 километров, поскольку врач посещает больных в одном и том же районе города, заранее выстраивая маршрут. При этом терапевт успевает посетить до двух десятков пациентов. С утра в графике врача значится всего 10-12 адресов, но новые вызовы поступают на протяжении всего дня, поэтому количество визитов растет. Непременное условие медработников – водитель со своей машиной должен сопровождать врача в течение длительного времени, хотя бы 4 часа. В связи с этим волонтеры не могут сорваться с добровольной работы в любой момент. Это поставит под угрозу весь распорядок посещений пациентов.

Один из волонтеров «ЗА ПРАВДУ», которые сами занимаются такой помощью - сокоординатор движения в Челябинской области Анна Бояринцева. Ей не понаслышке знакомы все нюансы этой работы. Поэтому все желающие заняться подобной деятельностью могут позвонить ей на телефон 8-908-081-15-20. Их проконсультируют по всем вопросам, а также дадут возможность присоединиться к этой востребованной акции.