У Иркутского регионального отделения Судебно-экспертной палаты России новый руководитель

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21 января 2021, 11:23 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

Фото: соцсети

20 января на общем собрании учредителей единогласно было принято решение о назначении на пост председателя Иркутского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия судебно-экспертной деятельности «Судебно-экспертная палата Российской Федерации» Вячеслава Синильникова. Он профессионально занимается судебной экспертизой в регионе уже на протяжении более 10 лет, возглавляя экспертную организацию АНО «Байкальский центр Судебных экспертиз». За эти годы он изучил все изъяны и недостатки в правовом поле, связанном с экспертной деятельностью.

«Мы видели и недобросовестную конкуренцию, и явные ложные заключения экспертов, и просто непрофессионализм. Как глава регионального отделения СЭП РФ в Иркутской области, я буду отдавать приоритет наведению порядка в экспертном сообществе нашего региона. Честность и профессионализм должны быть на первом плане в нашей деятельности», - рассказал новый глава Иркутского отделения СЭП РФ.

Вячеслав Синильников пообещал, что в фокусе внимания СЭП РФ в Иркутске станет одна из наболевших проблем отрасли, а именно неоплата работ, выполненных экспертами.

«Существует порочная практика в судах общей юрисдикции продавливать экспертов на работу без оплаты в обмен на исполнительный лист. Эта проблема могла бы быть решена при разумном подходе судейского сообщества. Я надеюсь, мы сможем направить эту ситуацию в разумное русло», - поделился планами Вячеслав Синильников.

Он также отметил, что все вопиющие случаи непрофессионализма и фальсификации в области экспертной деятельности должны становиться известными общественности и профессиональному сообществу.

«Мы будем стремиться быть доступными для всех и каждого, кто связан с этой областью деятельности. Уже в ближайшее время состоится собрание отделения, где будут определены планы на первое полугодие 2021 г. Ключевым моментом здесь будут связи с общественностью и судебными, правоохранительным органами», - пообещал В. Синильников.

По его словам, в Иркутском областном региональном отделении СЭП РФ будет функционировать система, при которой любой, кому нужна экспертиза, сможет быстро получить доступ к лучшим экспертам региона и всей России.

«Заключения экспертов, которые вызывают сомнения, должны проходить рецензирование в Судебно-экспертной палате России. Это даст больше прозрачности и демократичности в нашей отрасли», - уверен В. Синильников.

«Конечно, мы будем стремиться к сотрудничеству с органами власти, с общественными и учебными учреждениями, чтобы быть доступными и вносить свой вклад в развитие отрасли», - сказал он в заключение.

Напомним, отделение Судебно-экспертной палаты России в Иркутской области создано в целях консолидации и повышения профессионального уровня судебно-экспертных учреждений и судебных экспертов.

Иркутское областное региональное отделение СЭП РФ способствует объединению представителей отрасли для отстаивания интересов сообщества и уходу недобросовестных участников и судебных экспертов с низким уровнем квалификации.

Для справки: Судебно-экспертная палата Российской Федерации – это общероссийская общественная организация, объединяющая судебных экспертов из 54 регионов России. Цель СЭП РФ: консолидировать сообщество судебных экспертов, отстаивать его интересы, выработать единые подходы в судебной экспертизе и способствовать сохранению в отрасли профессиональных участников. СЭП РФ в январе 2020 года создала первый в истории страны реестр судебно-экспертных организаций. К настоящему моменту в реестр вошли более 300 судебно-экспертных организаций из разных регионов нашей страны. Формирование реестра продолжается. В июне 2020 года СЭП РФ впервые в России запустила рейтингование судебно-экспертных организаций. В итоговый рейтинг вошли организации, проверенные на соответствие более чем 40 критериям, указывающим на уровень экспертной эффективности, деловой репутации и финансовой стабильности. Рейтингование стало отправной точкой для формирования новой системы отбора судебно-экспертных организаций для назначения экспертизы. Рейтингование судебно-экспертных организаций планируется проводить ежегодно. С декабря 2020 года на сайте www.seprf.ru доступен реестр жалоб на судебных экспертов. Навигация по реестру позволяет найти данные о жалобах, поступивших в СЭП РФ на конкретного судебного эксперта.