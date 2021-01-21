Южноуральские власти получили высокую оценку работы по национальному вопросу

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21 января 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото пресс-службы губернатора

Игорь Баринов, руководитель федерального агентства по делам национальностей, высоко оценил Челябинскую область в том, что касается межэтнического согласия и межрелигиозного взаимодействия её жителей. Он встретился с губернатором региона Алексеем Текслером и обсудил ряд вопросов.

Он отметил, что на конкурсе «Лучшие муниципальные практики» область стала абсолютным лидером по числу представленных проектов по культурному взаимодействию разных национальностей. Их было выставлено девять, а проект из Троицка получил самую высокую оценку жюри. Он стал победителем в номинации «Укрепление межнациональных связей». В результате встречи Баринова и Текслера была достигнута договоренность о тесном взаимодействии при организации и проведении Всероссийской переписи населения.

Алексей Текслер по этому поводу заявил: «Особый акцент мы делаем на создании равных условий развития национально-культурного направления для народов, которые живут на территории области. Мы помогаем культурным центрам, уделяем внимание вопросам развития языка. Особое место занимает научно-практическая конференция «Расулевские чтения», которая стала уже международной, на ней обсуждается, как народы могут и должны взаимодействовать на одной территории».