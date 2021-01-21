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Мошенники начали активно торговать вакцинами от коронавируса в интернете

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Мошенники начали активно торговать вакцинами от коронавируса в интернете
Фото: сайт МВД

Роскачество предупредило о мошеннических сайтах, которые торгуют вакцинами от коронавируса, в том числе и препаратами, не продающиеся официально в России.

В ведомстве обеспокоены тем, что мошенники очень активно продают через интернет якобы вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины.

В Роскачестве подчеркнули, что в Россию вакцины от Pfizer и Moderna пока не поставляются, поэтому «любое предложение в интернете по продаже такого препарата является фейком».

Ранее сообщалось, что в 2020 году каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством в банковской сфере.

ДВа

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