Мошенники начали активно торговать вакцинами от коронавируса в интернете
21 января 2021, 10:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах, которые торгуют вакцинами от коронавируса, в том числе и препаратами, не продающиеся официально в России.
В ведомстве обеспокоены тем, что мошенники очень активно продают через интернет якобы вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины.
В Роскачестве подчеркнули, что в Россию вакцины от Pfizer и Moderna пока не поставляются, поэтому «любое предложение в интернете по продаже такого препарата является фейком».
Ранее сообщалось, что в 2020 году каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством в банковской сфере.
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