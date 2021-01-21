Роскачество предупредило о мошенниках, предлагающих купить вакцины от коронавируса в Интернете

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21 января 2021, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскачество

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Роскачество предупредило о мошенниках, продающих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в сети интернет. В ведомстве отметили, что в России зафиксировали массу фейковых сайтов, на которых мошенники продают якобы импортные вакцины.

Мошенники эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественным вакцинам, предлагая приобрести зарубежные от компаний Pfizer и Moderna.

В Роскачестве подчеркнули, то в Россию эти вакцины пока не поставляются и любое предложение в Интернете по продаже такой вакцины является фейком. Эксперты считают, что даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то «вакцину», никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество.

В Роскачестве напомнили, что для желающих вакцинироваться есть масса возможностей, а в ближайшее время, к концу января, все россияне получат доступ к отечественной вакцине.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина привела данные: только за первые 12 дней 2021 года было зафиксировано более тысячи фейков и объявлений, связанных с коронавирусом, достаточно значительная их часть (более 500 объявлений в соцсетях и поисковых системах) посвящена продаже фейковых справок об отсутствии ковида.