Наталья Сергунина рассказала об итогах работы сервиса Russpass за полгода

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21 января 2021, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 700 тыс. человек воспользовались туристическим сервисом Russpass с начала его работы 20 июля 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

«Мы запустили сервис прошлым летом, 20 июля. За полгода им воспользовались свыше 700 тыс. человек, в базе Russpass накоплено больше тысячи предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты. Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу. Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности», - сказала Наталья Сергунина.

Она напомнила, что с помощью сервиса туристы могут составить тематические маршруты по Москве и России, приобрести авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии или зарезервировать столики в ресторанах и кафе.

Кроме того, на Russpass можно узнать о достопримечательностях России и посмотреть видеоэкскурсии.

Как уточняется, Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. Так, соглашения о сотрудничестве с ним подписали 82 региона, а 58 из них уже представили свои туристические программы. Постепенно будут добавлены и остальные.

«На Russpass можно найти готовые туры или составить собственный маршрут путешествия по столице и городам Центральной России, а также южным регионам нашей страны, Сибири, Дальнему Востоку. Уникальность проекта в том, что пользователи могут быстро сконструировать тур в своих личных кабинетах на портале и не тратить время на поиск информации на разных сайтах или в агентствах», - поясняется в материале.