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21 января 2021, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Родственники убитого полицейскими жителя Владивостока отсудили у полиции два миллиона рублей. Первореченский районный суд Владивостока принял решение о выплате компенсации в таком размере родителям Александра Паутова, избитого в отделе полиции в сентябре 2016 года.

Фонд "Общественный вердикт" сообщил, что суд удовлетворил иск родителей Паутова к МВД России и обязал выплатить им два миллиона рублей компенсации морального вреда, а также возместить расходы, связанные с погребением сына.

На сайте Первореченского районного суда сообщается, что иск семьи удовлетворен частично.

В 2019 году Первомайский райсуд Владивостока признал капитана полиции Евгения Шебуняева виновным по статье УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть".

Страж порядка был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, лишен звания и права занимать должности в ОВД. Этим же приговором на 8 лет лишения свободы был осужден Юрий Муллин.

В сентябре 2016 года Шебуняев и его знакомый Муллин, который помогал правоохранителям "на общественных началах", в отделе полиции избили 34-летнего мужчину, задержанного по подозрению в хранении наркотиков. Умирающего мужчину они бросили на железнодорожные пути, чтобы скрыть следы преступления.