Собянин отменил ряд ограничений в связи со снижением заболеваемости COVID-19

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21 января 2021, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил ряд ограничений в связи со снижением заболеваемости. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря.

Ощутимо снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек.

Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тыс. москвичей.

В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения", написал Сергей Собянин.

В блогке отмечается, что колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы.

Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

Как о тметил градоначальник, в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля 2021 г., до этой же даты продлевается «дистант» и в вузах, подведомственных Правительству Москвы.

"Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России", - отметил мэр.

Также, как отмечено в блоге, максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.

Вместе с тем, отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Как написал Сергей Собянин, возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

В блоге отмечается также, что требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации.

Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

До существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Однако после прохождения вакцинации от Covid-19 социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.