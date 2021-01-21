В Хабаровском крае открыли «зимник» Аян – Нелькан

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21 января 2021, 09:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Аяно-Майском районе открыт автозимник, соединяющий райцентр Аян со вторым крупным поселком территории – Нельканом. Дорожником пришлось не только расчищать саму трассу, но и оборудовать ледовые переправы через реки Батомга в Джигде и Мая в Нелькане.

Из-за технических особенностей передвигаться по «зимнику» пока возможно лишь на автомобилях повышенной проходимости. С 27 января будет запущен регулярный рейс на «вахтовке» на базе «Урала» - еженедельно по средам. Стоимость билета в одну сторону – 700 рублей для взрослых и 350 для детей.