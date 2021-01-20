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Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов объяснил, почему Абхазия не выдает России убийц Япончика

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов объяснил, почему Абхазия не выдает России убийц Япончика
наручники, фото: pixabay.com

Абхазия отказалась выдать России подозреваемых в убийстве Япончика. Это связано с конституционным и уголовно-процессуальным законодательством республики. Предполагаемые исполнители убийства имеют двойное гражданство.

Как рассказал генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов, есть определенный международными соглашениями порядок, который, например, у России есть с несколькими десятками стран. Подобные вопросы тогда решаются в соответствии с этими соглашениями, при этом речь идет о россиянах, которые находятся на территории этих стран. Если же говорится о гражданах другой страны, то их экстрадиция определяется нормативными документами этого государства.

Поскольку Астамур Бутба и Нугзар Папава - граждане России, Ворожцов не видит оснований их удерживать в Абхазии. При этом он предполагает и другой вариант развития событий: "осужденные заочно в России могут быть задержаны, в отношении их может пройти судебное разбирательство на территории Абхазии и в соответствии с законодательством республики (поскольку они также и граждане Абхазии - "АН") будет вынесен соответствующий приговор".

НС

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